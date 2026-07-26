A mundet Jose Mourinho t’i menaxhojë egot e yjeve të Real Madridit?
Çdo trajner i madh lë pas një trashëgimi unike.
Pep Guardiola revolucionarizoi futbollin me lojën pozicionale, Sir Alex Ferguson ndërtoi një dinasti mbi disiplinën dhe rinovimin e vazhdueshëm, ndërsa Carlo Ancelotti u bë simbol i qetësisë dhe aftësisë për të fituar besimin e brezave të futbollistëve elitarë.
Por dhuntia më e madhe e Jose Mourinhos ka qenë gjithmonë diçka tjetër. Përpara trofeve dhe festimeve, portugezi fitonte diçka shumë më të vështirë: besimin absolut të lojtarëve të tij.
Qoftë te Porto, Chelsea, Interi, Real Madridi apo Manchester Unitedi, Mourinho ka marrë në dorë skuadra të mbushura me yje, fitues të Ligës së Kampionëve dhe personalitete të forta. Megjithatë, ai arrinte t'i bindte që të vendosnin ekipin mbi interesin personal.
Tashmë, në vitin 2026, ai përballet me një sfidë krejtësisht tjetër.
Futbolli ka ndryshuar. Lojtarët janë më të fuqishëm se kurrë, rrjetet sociale ndikojnë në çdo vendim dhe një postim në Instagram mund të krijojë më shumë zhurmë sesa një konferencë për shtyp.
Pikërisht për këtë arsye rikthimi i Mourinhos në Santiago Bernabeu konsiderohet një nga historitë më interesante të futbollit evropian.
Fuqia e tij nuk ka qenë vetëm taktika
Skuadrat e Mourinhos kanë qenë gjithmonë të organizuara në aspektin taktik, por suksesi i tij nuk është shpjeguar kurrë vetëm nga skemat. Forca e tij më e madhe ka qenë psikologjia.
Ai krijonte mentalitetin "ne kundër botës", vendoste rregulla të qarta dhe bënte që çdo futbollist të ndiente se kishte një rol të pazëvendësueshëm në projekt.
Shumë ish-lojtarë kanë treguar se Mourinho kishte aftësinë t'i motivonte dhe t'i bindte se mund të mposhtnin edhe kundërshtarë shumë më të fortë.
Vetë portugezi ka deklaruar shpesh se futbolli fillon me bindjen dhe vetëm më pas vazhdon në tabelën taktike.
Porto, Chelsea dhe Interi – shembujt më të mirë
Ky mentalitet solli disa nga sukseset më të mëdha në historinë moderne të futbollit.
Me Porton fitoi Ligën e Kampionëve në vitin 2004, pavarësisht se klubi nuk kishte fuqinë financiare të gjigantëve evropianë.
Te Chelsea i dha fund pritjes 50-vjeçare për titull kampion në Angli, duke pësuar vetëm 15 gola gjatë gjithë sezonit në Liga Premier.
Ndërsa te Interi realizoi tripletën historike në vitin 2010, pasi eliminoi Barcelonën dhe më pas mposhti Bayern Munichun në finalen e Ligës së Kampionëve.
Real Madridi i vitit 2026 është një sfidë krejt tjetër
Pas një sezoni pa trofe, Florentino Perez vendosi ta rikthejë Mourinhon në Madrid me një kontratë dyvjeçare.
Objektivi është i qartë: të rikthejë rendin në një skuadër që ka talent të jashtëzakonshëm, por që shpesh është përballur me probleme harmonie.
Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo dhe shumë talente të rinj e bëjnë Real Madridin një nga skuadrat më cilësore në Evropë.
Megjithatë, historia ka treguar se talenti nuk garanton domosdoshmërisht suksesin.
Pyetja kryesore është nëse çdo superyll do të pranojë se reputacioni nuk garanton vendin e titullarit dhe nëse sulmuesit do të jenë të gatshëm të bëjnë sakrificat mbrojtëse që Mourinho kërkon nga ekipet e tij.
Si i bindi yjet më parë?
Didier Drogba është ndoshta shembulli më i mirë. Për publikun ai ishte goleadori i Chelseat, por për Mourinhon ishte edhe mbrojtësi i parë i skuadrës.
Samuel Eto'o, një nga sulmuesit më të mëdhenj të brezit të tij, pranoi të luante si anësor me detyra të forta mbrojtëse gjatë sezonit historik të Interit.
Wesley Sneijder sakrifikoi lirinë individuale për disiplinën taktike dhe zhvilloi futbollin më të mirë të karrierës.
Diego Milito pranoi të mos ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërsa Cristiano Ronaldo u përshtat me futbollin e bazuar te kundërsulmet, duke ndihmuar Real Madridin të fitonte La Ligan me 100 pikë dhe 121 gola në sezonin 2011/12.
John Terry pati thënë se lojtarët "do të kalonin edhe përmes një muri" për Mourinhon, ndërsa Marco Materazzi nuk i mbajti lotët kur portugezi u largua nga Interi.
Edhe Zlatan Ibrahimovic ka folur vazhdimisht për aftësinë e Mourinhos që t'i bënte futbollistët të ndiheshin të pathyeshëm.
Por kishte edhe anën tjetër
Intensiteti që krijonte besnikëri kishte edhe kufijtë e tij. Në fund të aventurës së parë te Real Madridi, marrëdhëniet me Iker Casillasin, Sergio Ramosin dhe më vonë edhe Cristiano Ronaldon u përkeqësuan.
Në Manchester United konfliktet me Paul Pogban u bënë publike, ndërsa Luke Shaw dhe Anthony Martial gjithashtu patën periudha të vështira.
Në futbollin modern, kritikat publike nuk kanë më të njëjtin efekt motivues si dikur. Sot çdo deklaratë shpërndahet menjëherë në rrjetet sociale dhe ndikimi i lojtarëve jashtë fushës është shumë më i madh.
A është Mourinho i ri?
Vetë Mourinho duket se ka ndryshuar. Në intervistat e para pas rikthimit në Madrid, ai ka folur më shumë për ndihmën ndaj lojtarëve, dëgjimin, përshtatjen me futbollin modern dhe vendosjen e klubit mbi egon personale.
Ai vazhdon të mbrojë mentalitetin fitues, por me një gjuhë shumë më të qetë sesa në vitet kur njihej për konferencat e zjarrta për shtyp.
Ndoshta pikërisht ky evolucion do të përcaktojë nëse aventura e dytë në Santiago Bernabeu do të jetë e suksesshme.
Pyetja nuk është nëse Mourinho di të organizojë një mbrojtje apo të përgatisë një ndeshje. Këtë e ka dëshmuar gjatë gjithë karrierës.
Sfida e vërtetë është nëse ai mund t'i bindë edhe një herë futbollistët më të famshëm në botë se suksesi i ekipit është më i rëndësishëm sesa fama individuale.
Nëse arrin ta bëjë këtë me një skuadër që përfshin emra si Mbappe, Vinicius Junior dhe Bellingham, atëherë rikthimi i tij te Real Madridi mund të shndërrohet në një nga historitë më të mëdha të futbollit modern./Telegrafi/