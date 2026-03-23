Bashkëshortja Jessica Biel e pakënaqur me publikimin e videos së arrestimit të Timberlake
Jessica Biel vazhdon të mbështesë bashkëshortin e saj, Justin Timberlake, pas publikimit të videos së arrestimit të tij nga viti 2024 për drejtim nën ndikimin e alkoolit, edhe pse situata ka sjellë sërish vëmendje negative.
Publikimi i videos më 20 mars nga policia e qarkut Suffolk riktheu interesin publik për rastin, gjë që Biel nuk e ka pritur mirë.
Sipas burimeve, ajo e konsideron këtë situatë stresuese dhe do të preferonte që e gjithë ngjarja të mbetej në të kaluarën.
Ajo beson se videoja nuk e paraqet Timberlake në dritën më të mirë dhe është e zhgënjyer që është bërë publike.
Megjithatë, pavarësisht pakënaqësisë, Biel vazhdon ta mbështesë bashkëshortin.
E njëjta është e fokusuar te familja, duke ruajtur një balancë mes jetës private dhe angazhimeve profesionale.
Burimet theksojnë se ajo nuk heziton të shprehë zhgënjim kur është e nevojshme, dhe ky është një nga ato raste.
Justin u arrestua më 18 qershor 2024 në Long Island, New York, pasi dyshohej për drejtim në gjendje të dehur si dhe për shkelje të tjera si mosrespektim i shenjës 'stop' dhe mosmbajtje e korsisë. /Telegrafi/