Bashkëshortja e Mirit flet për raportin e tij me Selin: Pse të jem xheloze për diçka që nuk ekziston?
Bashkëshortja e konkurrentit të BBVA-së, Mirit, Rabea Shahini Wolk, ka ripërsëritur qëndrimin e saj lidhur me raportin e bashkëshortit me banoren Selin.
Në një intervistë për Top Albania Radio, ajo ka deklaruar se nuk ndjen xhelozi, duke theksuar se marrëdhënia mes dy konkurrentëve është thjesht ajo e dy personave që shkojnë mirë me njëri-tjetrin.
“Jo nuk kam frikë fare… Kur ti ke një marrëdhënie ose një martesë, edhe ti nuk ke aq shumë besim… aq më tepër xhelozi aty brenda kjo do të thotë që në marrëdhënien tënde ose në martesën tënde ka një gjë që nuk shkon sepse pak xhelozi i jep pak zjarr lidhjes që ke me burrin ose bashkëshortin por… ata nuk kanë bërë asnjë gjë, janë vetëm kështu, miqësorë nuk puthen, si dy njerëz që thjesht shkojnë mirë me njëri-tjetrin kaq. Edhe pse të jem xheloze unë, për një gjë që nuk ekziston në opinionin tim? Nuk ekziston një ndjenjë, një dashuri asnjë gjë. Dashuri ka me mua ose me vajzën”, ka deklaruar mes tjerash ajo.
Ndërkohë, Shahini Wolk kishte pasur një reagim të ngjashëm edhe një muaj më parë, kur përmes një statusi në rrjetet sociale deklaroi se e mbështet Mirin dhe se në martesën e tyre nuk ka vend për xhelozi.
Armir Shahini iu bashkua këtij edicioni të BBVA-së në mënyrë mjaft energjike, ndërsa raporti i tij me Selin, gjithashtu konkurrente e këtij edicioni, është komentuar gjerësisht që nga fillimi i spektaklit.