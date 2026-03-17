Bashkëpunon prej 7 vitesh, Fifi: Nëse Erkand Shabani për dikë është një tmerr, me mua është shumë korrekt
Filloreta Raçi - Fifi ka reaguar në rrjete sociale marrë parasysh bashkëpunimin që ka me kompaninë muzikore "Onima" prej shtatë vitesh.
Në një postim në rrjete sociale, ajo thekson se është pjesë e kompanisë që nga viti 2019 dhe se pronari Erkand Shabani ka qenë korrekt me të deri më tani.
Kjo vjen pas rastit me Gjestin, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim, pas dyshimeve se ka kërcënuar pronarin e kësaj kompanie.
Fifi thekson se kënaqësitë e paqartësitë janë individuale, por që ajo nuk ka hasur në ndonjë problem.
Postimi i plotë i Fifit (pa ndërhyrje):
"Për krejt juve që po më shkruani mesazhe në Instagram.
Unë jam artiste e cila kam një marrëveshje me Onima dhe këngët më distribuon Onima.
Pakënaqësitë, kënaqësitë, qartësitë dhe paqartësitë janë individuale dhe relative.
Nëse për dikë Erkand Shabani është një tmerr, me mua si artiste është shumë korrekt.
Para se me nënshkru kontratën e kam lexuar me avokat dhe jam shumë e qartë për nenet dhe ligjet që duhet të respektohen.
Kush do të më largoj nga ndjekësit, jeni të lirë". /Telegrafi/