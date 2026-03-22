Barry Keoghan flet për fyerjet për pamjen e tij: Kjo është arsyeja pse u tërhoqa nga publiku
Barry Keoghan ka folur hapur për komentet negative dhe bullizmin që përjeton në internet që nga momenti kur u bë i famshëm në Hollywood.
Ai tha se sulmet, veçanërisht për pamjen e tij, janë bërë aq të rënda sa e kanë shtyrë të tërhiqet nga jeta publike dhe të izolohet.
Aktori, i njohur për filmin "Saltburn", ka mbyllur llogarinë e tij në Instagram në vitin 2024, megjithëse ndonjëherë ende kontrollon reagimet online, të cilat shpesh janë negative.
Ai pranoi se kjo situatë po ndikon edhe në punën e tij si aktor, pasi ndonjëherë nuk dëshiron më të shfaqet në ekran.
Keoghan është gjithashtu i shqetësuar për ndikimin që këto komente mund të kenë tek djali i tij Brando në të ardhmen.
Megjithatë, ai shprehu mirënjohje për fansat e tij, duke theksuar se në jetën reale njerëzit janë shumë më të sjellshëm dhe mbështetës.
Sa i përket projekteve, ai do të shfaqet në filmin "Peaky Blinders: The Immortal Man", vazhdim i serialit të njohur me Cillian Murphy.
Gjithashtu ka luajtur në "Crime 101" përkrah Chris Hemsworth, Mark Ruffalo dhe Halle Berry.
Aktualisht, ai po punon në katër filma biografikë për "The Beatles" nën regjinë e Sam Mendes, ku do të interpretojë Ringo Starr.
Filmat pritet të dalin në kinema në vitin 2028. /Telegrafi/