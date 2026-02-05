Barcelona vendos në shitje yllin e skuadrës– tre gjigantët anglez ‘trokasin në derë’
Barcelona raportohet se po shqyrton mundësinë e shitjes së një lojtari kyç, teksa tri klube të mëdha të Ligës Premier janë duke “monitoruar” situatën e yllit në prag të afatit kalimtar të verës.
Klubi katalanas aktualisht kryeson La Ligën me një pikë avantazh ndaj rivalëve të përjetshëm, Real Madridit, me edhe 16 ndeshje të mbetura deri në fund të sezonit.
Skuadra e drejtuar nga Hansi Flick ka qenë në formë të shkëlqyer në repartin ofensiv, duke shënuar 60 gola në kampionat deri tani këtë sezon, me Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo dhe Marcus Rashford që kanë dhënë kontributin e tyre.
Megjithatë, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për repartin mbrojtës, pasi Barcelona ka pësuar mesatarisht më shumë se një gol për ndeshje në La Liga.
Pavarësisht se ka zhvilluar 34 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon, e ardhmja e mbrojtësit francez Jules Kounde mbetet e paqartë, për shkak të shqetësimeve të raportuara lidhur me nivelin e tij të qëndrueshmërisë dhe udhëheqjes në fushë.
27-vjeçari, i cili ka kontratë me Barcelonën deri në qershor të vitit 2030, ka hasur vështirësi javët e fundit dhe, sipas mediumit spanjoll Fichajes, është një nga disa lojtarët që po vëzhgohen nga afër nga klubi.
Një transferim i mundshëm mund të ndikohet edhe nga problemet e vazhdueshme financiare të klubit, me Kounde që shihet si një aset i vlefshëm, largimi i të cilit mund të sjellë përfitime të konsiderueshme financiare.
Sipas Fichajes, vlera e kartonit të mbrojtësit llogaritet rreth 56 milionë euro, një çmim që mund të tundonte disa klube të paraqesin oferta gjatë verës.
Megjithatë, thuhet gjithashtu se kjo shifër mund të rritet deri në rreth 70 milionë euro në rast të një lufte ofertash mes klubeve angleze.
Manchester United, Chelsea dhe Liverpool raportohet se po ndjekin nga afër situatën e lojtarit, duke qenë të impresionuar nga aftësia e tij për të luajtur si qendërmbrojtës ashtu edhe si mbrojtës i djathtë.
Ndërkohë, edhe Bayern Munich po e mban nën vëzhgim Kounden, pasi profili i tij përputhet me kërkesat e klubit gjerman, falë përvojës dhe qëndrueshmërisë fizike që ai ofron./Telegrafi/