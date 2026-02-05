Deco po shqyrton mundësinë t’ia ndërprejë kontratën yllit të Barcelonës
Barcelona shpreson të jetë sërish brenda kufirit të pagave këtë verë, dhe si rrjedhojë të ketë mundësi të shpenzojë më lirshëm, por aktualisht, drejtori sportiv, Deco, do të punojë sërish me një buxhet të ngushtë.
Ai mund të kërkojë të kursejë disa para nga një prej lojtarëve veteranë të klubit.
Në mes të raportimeve se Barcelona mund t’i ofrojë Robert Lewandowskit një kontratë të re me kushte të reduktuara, Deco po konsideron largimin e njërit prej shokëve më të afërt të tij.
Sipas Sport, Barcelona mund të kërkojë që portieri Wojciech Szczesny të rikthehet në pension këtë verë.
Szczesny aktualisht është portieri i dytë, pasi u rikthye nga pensioni para 18 muajsh për të zëvendësuar Marc-Andre Ter Stegen, pas një dëmtimi të portierit gjerman.
Verën e kaluar, Barcelona arriti një marrëveshje për zgjatje dyvjeçare të kontratës së Szczesnyt, duke e mbajtur atë si zëvendësues të Joan Garcias këtë herë.
Portieri polak u aktivizua në nëntë ndeshje më herët në këtë sezon për shkak të një dëmtimi të meniskut tek Garcia.
Zgjatja e kontratës përfshinte një klauzolë që i lejon Barcelonës të anulojë në mënyrë të njëanshme marrëveshjen në vitin 2026.
35-vjeçari fiton rreth 2 milionë euro në sezon, por duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira mes Szczesnyt dhe klubit, ata me shumë gjasa do të arrinin një marrëveshje të përbashkët nëse Barcelona vendos të ndahen.
Aktualisht, si Ter Stegen ashtu edhe Inaki Pena janë huazuar dhe ata mund të kthehen për të qenë zëvendësues të parë për Joan Garcian./Telegrafi/