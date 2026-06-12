“Eksperti” vë në provë tifozët: Vetëm 21% e tyre parashikuan saktë rezultatin e sfidës Kanada 1-1 Bosnje
Mbi 3.4 mijë parashikime janë regjistruar në platformën e “Eksperti” për ndeshjen mes Kanadasë dhe Bosnje dhe Hercegovinës (1-1), në një tjetër përballje të Kupës së Botës 2026 që ka tërhequr interes të madh nga tifozët.
Rezultatet tregojnë se vetëm një pjesë e vogël e pjesëmarrësve arritën të qëllojnë saktë rezultatin, ndërsa pjesa më e madhe e parashikimeve dolën të pasakta, duke dëshmuar edhe një herë vështirësinë e madhe të parashikimit në futbollin e nivelit botëror.
Nga gjithsej 3,454 parashikime të regjistruara:
710 pjesëmarrës (21%) qëlluan rezultatin e saktë (1-1) dhe fituan nga 10 pikë
200 pjesëmarrës (6%) ishin shumë afër me diferencë të saktë (6 pikë)
0 pjesëmarrës (0%) qëlluan vetëm fituesin
2,542 pjesëmarrës (74%) rezultuan plotësisht gabim
Në total, vetëm rreth një e katërta e “ekspertëve” arritën të marrin të paktën disa pikë, ndërsa shumica e madhe mbeti pa pikë.
Parashikimet më të shpeshta të rezultatit
Ashtu si në ndeshjet e tjera, komuniteti i përdoruesve ka treguar një shpërndarje të gjerë të parashikimeve, me disa rezultate që dominuan qartë:
2-1 – 842 parashikime (rezultati më i zgjedhur)
1-1 – 710 parashikime
1-2 – 414 parashikime
1-0 – 390 parashikime
2-0 – 372 parashikime
0-1 – 166 parashikime
3-1 – 121 parashikime
2-2 – 111 parashikime
0-0 – 87 parashikime
0-2 – 84 parashikime
Më poshtë vijnë edhe skenarë më pak të zgjedhur si 1-3 (45), 3-0 (41), 3-2 (28), 2-3 (19), si dhe disa rezultate shumë të rralla si 4-1, 3-3, 4-0, 5-0 apo 4-2 me vetëm disa vota secila.
Parashikimet tregojnë vështirësinë e lojës
Edhe pse mijëra përdorues dhanë mendimin e tyre para ndeshjes Kanada (1-1) Bosnje dhe Hercegovinë, statistikat tregojnë qartë se futbolli mbetet jashtëzakonisht i paparashikueshëm.
Përkundër analizave dhe pritshmërive, vetëm një pjesë e vogël e pjesëmarrësve arritën të qëllojnë saktë rezultatin, ndërsa shumica e parashikimeve u larguan nga realiteti i fushës.
Kjo e bën garën në “Eksperti” edhe më interesante, ku çdo ndeshje sjell surpriza dhe ku një parashikim i vetëm mund të bëjë diferencën në renditje.
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