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Mbi 3.4 mijë parashikime janë regjistruar në platformën e “Eksperti” për ndeshjen mes Kanadasë dhe Bosnje dhe Hercegovinës (1-1), në një tjetër përballje të Kupës së Botës 2026 që ka tërhequr interes të madh nga tifozët.

Rezultatet tregojnë se vetëm një pjesë e vogël e pjesëmarrësve arritën të qëllojnë saktë rezultatin, ndërsa pjesa më e madhe e parashikimeve dolën të pasakta, duke dëshmuar edhe një herë vështirësinë e madhe të parashikimit në futbollin e nivelit botëror.

Nga gjithsej 3,454 parashikime të regjistruara:

710 pjesëmarrës (21%) qëlluan rezultatin e saktë (1-1) dhe fituan nga 10 pikë

200 pjesëmarrës (6%) ishin shumë afër me diferencë të saktë (6 pikë)

0 pjesëmarrës (0%) qëlluan vetëm fituesin

2,542 pjesëmarrës (74%) rezultuan plotësisht gabim

Në total, vetëm rreth një e katërta e “ekspertëve” arritën të marrin të paktën disa pikë, ndërsa shumica e madhe mbeti pa pikë.

Parashikimet më të shpeshta të rezultatit

Ashtu si në ndeshjet e tjera, komuniteti i përdoruesve ka treguar një shpërndarje të gjerë të parashikimeve, me disa rezultate që dominuan qartë:

2-1 – 842 parashikime (rezultati më i zgjedhur)

1-1 – 710 parashikime

1-2 – 414 parashikime

1-0 – 390 parashikime

2-0 – 372 parashikime

0-1 – 166 parashikime

3-1 – 121 parashikime

2-2 – 111 parashikime

0-0 – 87 parashikime

0-2 – 84 parashikime

Më poshtë vijnë edhe skenarë më pak të zgjedhur si 1-3 (45), 3-0 (41), 3-2 (28), 2-3 (19), si dhe disa rezultate shumë të rralla si 4-1, 3-3, 4-0, 5-0 apo 4-2 me vetëm disa vota secila.

Parashikimet tregojnë vështirësinë e lojës

Edhe pse mijëra përdorues dhanë mendimin e tyre para ndeshjes Kanada (1-1) Bosnje dhe Hercegovinë, statistikat tregojnë qartë se futbolli mbetet jashtëzakonisht i paparashikueshëm.

Përkundër analizave dhe pritshmërive, vetëm një pjesë e vogël e pjesëmarrësve arritën të qëllojnë saktë rezultatin, ndërsa shumica e parashikimeve u larguan nga realiteti i fushës.

Kjo e bën garën në “Eksperti” edhe më interesante, ku çdo ndeshje sjell surpriza dhe ku një parashikim i vetëm mund të bëjë diferencën në renditje.

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