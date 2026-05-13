Barcelona synon yllin e madh të Chelseat
Cole Palmer ka rikthyer spekulimet në tregun e transferimeve pas një sezoni zhgënjyes me Chelsean, ku paraqitjet individuale dhe situata e klubit kanë ngritur shumë pikëpyetje.
Sulmuesi anglez raportohet se nuk është i kënaqur me drejtimin aktual të projektit në “Stamford Bridge” dhe është i hapur për të dëgjuar oferta nga klube më stabile dhe ambicioze.
Në këtë situatë, Barcelona po monitoron me kujdes zhvillimet rreth lojtarit, edhe pse transferimi i tij nuk konsiderohet ende prioritet absolut për afatin kalimtar të ardhshëm.
Drejtori sportiv Deco synon të përforcojë repartin ofensiv, por objektivi kryesor mbetet afrimi i një sulmuesi qendre që mund të marrë gradualisht rolin e Robert Lewandowski.
Megjithatë, profili i Palmer vlerësohet shumë nga drejtuesit katalanas për shkak të kreativitetit, aftësisë për të krijuar raste dhe fleksibilitetit në fazën sulmuese. Anglezi mund të luajë si mesfushor ofensiv, në krahun e djathtë apo edhe më i tërhequr, duke sjellë vizion dhe zgjidhje në ndeshjet e vështira.
Problemi kryesor mbetet aspekti financiar. Chelsea nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të projektit dhe vazhdon ta vlerësojë Palmer me mbi 100 milionë euro.
Një shumë e tillë konsiderohet aktualisht e paarritshme për Barcelonën, sidomos duke pasur parasysh kufizimet financiare dhe nevojën për të investuar fillimisht në repartin e sulmit.
Edhe pse sezoni i fundit i Palmer është shoqëruar me luhatje forme, dëmtime dhe më pak ndikim në lojën e skuadrës londineze, drejtuesit e Chelseat vazhdojnë të besojnë te potenciali dhe rëndësia e tij për të ardhmen e klubit. Në Londër, shitja e tij me një çmim të ulët do të interpretohej si një dështim sportiv dhe një goditje tjetër për projektin në rindërtim.
Nga ana tjetër, ardhja e një lojtari si Cole Palmer në La Liga do të kishte ndikim të madh mediatik dhe sportiv. Kampionati spanjoll synon të tërheqë yje të rinj me profil ndërkombëtar dhe anglezi shihet si një prej emrave më tërheqës në treg.
Megjithatë, Barcelona mbetet e kujdesshme dhe nuk dëshiron të rrezikojë stabilitetin financiar për një operacion që nuk konsiderohet jetik. Klubi katalanas mund të hyjë seriozisht në garë vetëm nëse Chelsea ul ndjeshëm kërkesat ekonomike ose pranon formula alternative si huazim me opsion blerjeje apo pagesa të shpërndara në kohë.
Për momentin, situata mbetet e hapur. Chelsea dëshiron ta mbajë Palmer si një nga liderët e së ardhmes, ndërsa Barcelona vazhdon ta shohë si një mundësi luksoze që mund të shfrytëzohet vetëm nëse krijohen kushtet e duhura financiare. /Telegrafi/