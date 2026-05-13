Legjenda e klubit e vë në dyshim transferimin e Cole Palmer nga Man Utd
Paul Scholes ka hedhur dyshime mbi raportet që e lidhin Cole Palmer me një transferim te Manchester United gjatë verës , duke vënë në dyshim se ku do të përshtatej ylli i Chelseat në skuadrën aktuale.
Palmer ka qenë një nga emrat e mëdhenj të lidhur me një transferim në Old Trafford, për të forcuar skuadrën për sezonin e ri, por sipas një legjende të klubit, ylli i Chelseat është i panevojshëm për Djajtë e Kuq.
“Nuk e shoh se ku luan ai për United, ky është problemi. E shoh në një pozicion të ngjashëm me Brunon. Ai nuk do të jetë aq ndikues sa ka qenë Bruno në këtë ekip”, ka thënë Scholes për talkSPORT.
Legjenda e Unitedit pranoi cilësinë e Palmer si lojtar fitues, por beson se Bruno Fernandes mbetet numri 10 i qartë.
Ai sugjeroi që lojtari reprezentues i Anglisë mund të veprojë nga e djathta, por theksoi se ekuilibri i skuadrës është çelësi.
Scholes i kërkoi United të nënshkruante dy mesfushorë qendrorë të nivelit të lartë këtë verë, duke përmendur Elliot Anderson të Nottingham Forest si objektivin e tij kryesor për t'u bashkuar me Kobbie Mainoo.
Ai gjithashtu bëri thirrje për më shumë qendërmbrojtës fizikë, pasi sipas tij këtu çalon ekipi. /Telegrafi/