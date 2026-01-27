Tri formacionet e mundshme të Man Utd nëse realizohet transferimi sensacional i Cole Palmer
Manchester United mund të marrë një shtysë të madhe me yllin e Chelseat, Cole Palmer, i hapur për një rikthim sensacional në klubin që ai e mbështeste si fëmijë.
Mesfushori me tipare sulmuese, i lindur dhe i rritur në Wythenshawe, Mançester, potencialisht do të shtonte një tjetër opsion krijues elitar në një skuadër në zhvillim e sipër.
Çdo riorganizim i mundshëm ka të ngjarë të shohë që Unitedit të rekrutojë edhe një mesfushor të profilit të lartë për të zëvendësuar Casemiron, me Carlos Baleban që përdoret këtu si zëvendësues - megjithëse alternativa të tilla si Adam Wharton ose Elliot Anderson mund ta mbushin atë rol.
Por, si mund të luajë United nëse arrin të materializoj transferimin sensacional të Palmer nga Chelsea?
Formacioni 4-2-3-1 me Palmer numër 10
Formacioni 4-2-3-1 me Palmer sulmues i djathtë
/Telegrafi/