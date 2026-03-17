Barcelona po konsideron transferimin e yllit të Newcastle pas paraqitjes fantastike ndaj tyre
Barcelona mund të nisë tashmë të hartojë objektiva seriozë për verën, pasi Joan Laporta është rizgjedhur si president.
Një mbrojtës qendror dhe një sulmues janë në krye të listës së prioriteteve, por mund të ketë edhe një përforcim tjetër në repartin defensiv.
Javën e kaluar u raportua se Barcelona do të shqyrtojë ofertat verore për Alejandro Balde, i cili ka pasur vështirësi për të ruajtur vazhdimësinë që nga ardhja e Hansi Flick si trajner.
Nëse ai largohet, do të nevojitet një zëvendësues, dhe ndonëse Joao Cancelo do të ishte një zgjedhje e dukshme, klubi mund të kërkojë një profil më të ri.
Një nga opsionet që po merret në konsideratë është Lewis Hall. Sipas CaughtOffside, Barcelona e ka shtuar mbrojtësin e Newcastle në listën e saj të transferimeve për verën, pasi u impresionua nga paraqitja e tij në ndeshjen e parë të 1/8-tës së Ligës së Kampionëve në “St James’ Park” javën e kaluar.
Hall ka performuar në nivel të lartë që prej transferimit te Newcastle nga Chelsea në verën e vitit 2023, dhe tani mund të jetë pranë një transferimi të madh financiar.
Manchester City, Liverpool dhe Arsenal gjithashtu thuhet se janë të interesuara për ta transferuar atë, gjë që do ta vështirësonte ndjeshëm situatën për Barcelonën.
Do të jetë shumë interesante të shihet se si Barcelona do ta menaxhojë situatën në krahun e majtë të mbrojtjes. Balde ka qenë titullar i padiskutueshëm për disa sezone, por nuk ka arritur të rikthejë formën e tij që nga ardhja e Flick, çka ka ngritur shqetësime te drejtuesit e klubit.
Ndërkohë, Cancelo ka shkëlqyer në javët e fundit, por ai është vetëm në huazim nga Al Hilal dhe paga e tij mund të jetë një problem nëse kërkohet një marrëveshje e përhershme./Telegrafi/