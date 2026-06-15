KQZ tregon kur përfundon numërimi i votave nga diaspora
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet ta përmbyllë gjatë mesjavës procesin e numërimit të të gjitha fletëvotimeve nga votimi përmes postës.
Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, për KosovaPress, sipas të cilit, pas përfundimit të këtij procesi do të nisë numërimi i fletëvotimeve nga votimi me kusht dhe i votave të personave me nevoja të veçanta.
Në fund, pas përmbylljes së të gjitha këtyre numërimeve, KQZ do të zhvillojë rinumërimin e deri në 10 për qind të vendvotimeve të rregullta, fletëvotimet e të cilave janë numëruar më herët në Qendrat Komunale të Numërimit.
“Gjatë dy ditëve të fundjavës, janë numëruar 80 nga 223 kuti votimi ku janë sistemuar pakot e supozuara me fletëvotime nga votimi me postë jashtë Kosovës. Bëhet fjalë për 36 përqind të këtyre kutive dhe sipas këtij progresi, synojmë që numërimi i të gjitha fletëvotimeve nga votimi përmes postës të përmbyllet në mesjavë. Në përgjithësi, nga 85 mijë e 790 pako të tërhequra nga 23 kutitë postare, në procesin e numërimit do të përfshihen 82 mijë e 809 pako të supozuara me fletëvotime. Vetëm pasi zarfi të hapet nga ekipet e numërimit, do të dihet me saktësi nëse brenda zarfeve është fletëvotimi dhe nëse është vlefshëm. Ndërkaq, në numërim nuk do të përfshihen 2 mijë e 981 zarfe, të cilat janë refuzuar, sepse nuk e kanë kaluar verifikimin, pasi shumica prej tyre nuk kishin dëftesën e regjistrimit, një dokument që secili votues i regjistruar e pranon nga KQZ dhe me të cilin dëshmohet se pako është dërguar nga votuesi i regjistruar”, tha Elezi.
Sipas tij, derisa të përfundojë numërimi i këtyre fletëvotimeve, KQZ do të bëjë gati për numërim votat me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta.
“Derisa të përfundojë numërimi I fletëvotimeve nga votimi përmes postës, do të përgatitet procesi për fillimin e numërimit të votave nga votimi me kusht, i cili është mundësuar në 52 vendvotime me kusht ku janë evidentuar 8 mijë e 751 votues dhe fletëvotimet nga votimi i personave me nevoja të veçanta i mundësuar jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile dhe ku kanë qenë të regjistruar për këtë lloj votimi 3 mijë e 144 votues”, tha Elezi.
Me përfundimin e numërimit të të gjitha fletëvotimeve, KQZ nuk do të procedojë me shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.
Para përfundimit të procesit, KQZ do të vendosë për rinumërimin deri në 10 përqind të vendvotimeve të rregullta, fletëvotimet e të cilave janë numëruar paraprakisht në 38 Qendrat Komunale të Numërimit.
“Ky rinumërim do të bëhet në fund të numërimit të të gjitha fletëvotimeve që i takojnë votimit jashtë vendit dhe fletëvotimeve nga votimi me kusht dhe i personave me nevoja të veçanta. Kjo masë kontrolli është marrë nga KQZ për të adresuar problemet e evidentuara në disa nga Qendrat Komunale të Numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputetë nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar. Vlerësojmë se ky mekanizëm ka për qëllim të shtojë kujdesin dhe besueshmërinë në rezultatet e zgjedhjeve”, tha Elezi.
KQZ ka ndërmarrë edhe masa tjera për më shumë siguri në procesin e numërimit të votave.
Në çdo tavolinë numërimi, e cila përbëhet nga 4 anëtarë, janë të vendosur nga dy monitorë, nga një sa ishte në zgjedhjet e kaluara. Kjo është bërë me qëllim që të gjithë të shohin në ekran numërimin e fletëvotimeve dhe evidentimin e rezultatit në sistem. /Telegrafi/