Si kanë reaguar udhëheqësit botërorë ndaj marrëveshjes me Iranin?
Gjatë natës së kaluar dhe mëngjesit të sotëm, liderët botërorë kanë reaguar ndaj kuadrit SHBA-Iran për t'i dhënë fund luftës, i cili u njoftua vonë mbrëmë.
Keir Starmer, kryeministri i Britanisë së Madhe
Në një deklaratë ai tha: "Jemi të qartë se liria e lundrimit pa pagesë tani duhet të rivendoset në Ngushticën e Hormuzit ... Irani nuk duhet të ketë kurrë një armë bërthamore" .
"Natyrisht, asgjë nuk është e garantuar, por mendoj se është një përparim i rëndësishëm, një përparim shumë i rëndësishëm", shtoi ai.
Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë
"E shoh marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit si një zhvillim të rëndësishëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në rajonin tonë dhe e mirëpres atë me kënaqësi. Theksoj me forcë nevojën për të shmangur retorikën, provokimet dhe veprimet që mund të përshkallëzojnë tensionet në periudhën që çon në nënshkrimin e marrëveshjes, dhe për të mbetur vigjilentë kundër sabotimeve të mundshme", deklaroi Erdogan.
Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit të BE-së:
"Prioriteti tani është zbatimi i shpejtë dhe i plotë nga të gjitha palët... Liria e lundrimit duhet të rivendoset pa pagesë. Kjo është thelbësore për stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale”, tha von der Leyen.
Emmanuel Macron, presidenti i Francës
"E mirëpres marrëveshjen... Bëj thirrje për zbatimin e shpejtë dhe të plotë të saj nga të gjitha palët ndërluftuese. Kjo marrëveshje duhet të lejojë rihapjen urgjente dhe pa kushte të Ngushticës së Hormuzit, të cilën misioni ndërkombëtar i themeluar me Mbretërinë e Bashkuar është gati ta mbështesë", tha Macron.
Friedrich Merz, kancelari i Gjermanisë
"Kjo mund të hapë rrugën drejt një ekonomie globale të rigjallëruar dhe një Lindjeje të Mesme më të sigurt. Është thelbësore ta zbatojmë atë me vendosmëri", deklaroi Merz.
Antonio Guterres, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së,
"Sekretari i përgjithshëm mirëpret njoftimin se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë rënë dakord për një marrëveshje paqeje... Kjo përfaqëson një hap kritik drejt zgjidhjes paqësore të konfliktit", tha ai. /Telegrafi/