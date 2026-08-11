Vetura përplaset me një aeroplan në aeroportin e Milanos
Një automjet i shërbimeve tokësore, një Fiat Panda, është përplasur me një aeroplan privat në platformën e aeroportit Linate të Milanos. Incidenti ndodhi të hënën, më 10 gusht, rreth orës 11:20, ndërsa aeroplani po lëvizte drejt pistës pasi kishte marrë leje nga kulla e kontrollit.
Aeroplani, një Hawker Beechcraft 400XP, u godit në pjesën e përparme nga automjeti, i cili i përkiste kompanisë që ofron shërbime tokësore në aeroport. Si aeroplani, ashtu edhe automjeti pësuan dëme, ndërsa drejtuesja e Fiat Panda-s nuk raportohet të ketë pësuar lëndime fizike.
Pas përplasjes, operacionet në aeroport u pezulluan për rreth 30 deri në 40 minuta, ndërsa ekipet e emergjencës dhe autoritetet kryen kontrollet në zonën e incidentit. Të paktën dy fluturime që po mbërrinin u devijuan përkohësisht drejt aeroporteve të Bergamos dhe Milano-Malpensas.
Shkaqet e përplasjes mbeten ende nën hetim. Autoritetet po shqyrtojnë nëse incidenti mund të jetë shkaktuar nga një problem i papritur shëndetësor, shpërqendrimi i drejtueses ose faktorë të tjerë njerëzorë apo teknikë. Deri tani, asnjë nga këto pista nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Incidenti ka rikthyer vëmendjen te siguria e automjeteve që qarkullojnë në zonat operative të aeroporteve. Autoritetet pritet të verifikojnë nëse janë respektuar procedurat e komunikimit, sinjalizimit dhe lëvizjes së automjeteve pranë aeroplanëve.
Aeroporti Linate ka një histori të rëndë sa i përket sigurisë. Në vitin 2001, një MD-87 i Scandinavian Airlines u përplas gjatë ngritjes me një aeroplan privat Cessna Citation, duke shkaktuar vdekjen e 118 personave. Autoritetet italiane pritet të zhvillojnë një hetim të plotë për të përcaktuar përgjegjësit dhe shkaqet e incidentit të fundit. /Telegrafi/