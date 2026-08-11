Tre burra në Poloni kapin me batanije vajzën që ra nga kati i pestë
Tre burra në Poloni shpëtojnë një vajzë katërvjeçare.
Tre burra në Poloni kanë shpëtuar një vajzë katërvjeçare, e cila ra nga ballkoni i katit të pestë në qytetin Łomzha.
Fëmija kishte përfunduar në pjesën e jashtme të ballkonit dhe, pas pak çastesh, humbi kapjen dhe ra poshtë, shkruajnë mediat.
Tre burrat që ndodheshin në tokë reaguan menjëherë. Ata shtrinë një batanije dhe arritën ta kapnin vajzën vetëm pak sekonda para se ngjarja të mund të përfundonte në tragjedi.
Vajza katërvjeçare u dërgua në spitalin e fëmijëve në Białystok. Ajo ishte e vetëdijshme dhe, sipas raporteve fillestare, nuk kishte shenja të dukshme të lëndimeve të rënda.
Tre të panjohur patën vetëm pak sekonda për të reaguar, por veprimi i tyre i shpejtë i shpëtoi jetën një fëmije. /Telegrafi/