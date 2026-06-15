Humbjet më të mëdha në historinë e Kupës së Botës: Curaçao i shtohet listës
Me zgjerimin e formatit të Kupës së Botës, diferencat mes kombëtareve të mëdha dhe atyre më modeste po bëhen gjithnjë e më të dukshme. Një shembull i fundit ishte fitorja bindëse e Gjermanisë ndaj Curaçaos me rezultat 7-1, në ditën e katërt të Botërorit 2026.
Kjo ndeshje iu bashkua listës së disfatave më të rënda në historinë e Kupës së Botës, atyre me diferencë prej së paku gjashtë golash.
Deri më tani janë regjistruar 20 rezultate të tilla, ndërsa vetëm gjashtë prej tyre kanë ndodhur në shekullin XXI.
Curaçao – Gjermani 1-7 (2026)
Gjermania kaloi shpejt në epërsi, por Curaçao barazoi në mesin e pjesës së parë me golin historik të Livano Comenencias, i pari për këtë kombëtare në një Kupë Bote.
Megjithatë, gjermanët reaguan menjëherë dhe shënuan edhe gjashtë herë të tjera. Kai Havertz realizoi dy gola, ndërsa gjashtë lojtarë të ndryshëm gjetën rrjetën.
El Salvador – Hungari 1-10 (1982)
Kjo mbetet fitorja më e thellë në historinë e Kupës së Botës. Hungaria shënoi plot 10 gola, ndërsa Laszlo Kiss hyri nga banka rezervë dhe realizoi het-trik brenda vetëm gjashtë minutave, rekord që vazhdon të qëndrojë edhe sot.
Koreja e Jugut – Hungari 0-9 (1954)
Gjenerata e artë hungareze, e udhëhequr nga Ferenc Puskas dhe Sandor Kocsis, shkatërroi Korenë e Jugut në debutimin e saj në Kupën e Botës.
Zaire – Jugosllavi 0-9 (1974)
Jugosllavia realizoi gjashtë gola që në pjesën e parë. Më vonë qarkulluan teori se futbollistët e Zaires kishin humbur qëllimisht ndeshjen për shkak të mosmarrëveshjeve me federatën dhe trajnerin.
Bolivia – Uruguai 0-8 (1950)
Uruguai, që më pas fitoi turneun, nuk pati aspak vështirësi ndaj Bolivisë në fazën e grupeve.
Kuba – Suedi 0-8 (1938)
Pas një surprize ndaj Rumanisë në raundin e parë, aventura e Kubës mori fund me një humbje të rëndë kundër Suedisë.
Arabia Saudite – Gjermani 0-8 (2002)
Një ndeshje historike për Miroslav Klosen, i cili realizoi het-trikun e parë në Kupat e Botës, përpara se të bëhej golashënuesi më i mirë në historinë e turneut.
Haiti – Poloni 0-7 (1974)
Pavarësisht se arriti të shënonte ndaj Italisë në atë Botëror, Haiti pësoi humbje të thella ndaj Polonisë dhe Argjentinës.
Koreja e Jugut – Turqi 0-7 (1954)
Vetëm pak ditë pas humbjes 9-0 ndaj Hungarisë, koreanët pësuan një tjetër disfatë të rëndë.
Skoci – Uruguai 0-7 (1954)
Skocia udhëtoi me ambicie të mëdha, por përfundoi e fundit në grup pa shënuar asnjë gol.
Koreja e Veriut – Portugali 0-7 (2010)
Pas një pjese të parë solide, koreano-veriorët u shpërbënë në pjesën e dytë dhe pësuan gjashtë gola. Cristiano Ronaldo realizoi vetëm një herë.
Kosta Rika – Spanjë 0-7 (2022)
Një nga fitoret më bindëse të Spanjës në historinë e Kupës së Botës, megjithëse “La Roja” nuk arriti të shkonte larg në turne.
Brazil – Gjermani 1-7 (2014)
Një nga ndeshjet më të famshme dhe më tronditëse në historinë e futbollit. Brazili u turpërua në shtëpi në gjysmëfinale, ndërsa lotët mbushën tribunat e Belo Horizonte.
SHBA – Itali 1-7 (1934)
Italia, organizatore e turneut, dominoi plotësisht amerikanët në një ndeshje që vazhdon të përmendet edhe për kontekstin politik të kohës.
Suedi – Brazil 1-7 (1950)
Brazili i udhëhequr nga Ademir tregoi forcën e tij duke shkatërruar suedezët, të cilët megjithatë përfunduan në vendin e tretë.
Hungari – Bashkimi Sovjetik 0-6 (1986)
Një nga paraqitjet më mbresëlënëse të përfaqësueses sovjetike në Kupën e Botës.
Serbia dhe Mali i Zi – Argjentinë 0-6 (2006)
Argjentina dhuroi spektakël të vërtetë. Goli i Esteban Cambiassos konsiderohet ende si një nga aksionet më të bukura kolektive në historinë e turneut.
Meksikë – Gjermani 0-6 (1978)
Kampionët në fuqi treguan fuqinë e tyre duke i shkaktuar Meksikës humbjen më të rëndë në histori të Kupës së Botës.
Peru – Argjentinë 0-6 (1978)
Një ndeshje e rrethuar nga polemika. Argjentina kishte nevojë për fitore me së paku katër gola diferencë për të kaluar më tej dhe fitoi 6-0. Dyshimet për manipulim nuk janë provuar kurrë.
Inditë Lindore Hollandeze (Indonezia) – Hungari 0-6 (1938)
Përfaqësuesja e parë aziatike në historinë e Kupës së Botës e nisi aventurën me një humbje të thellë ndaj Hungarisë, duke pësuar pesë gola që në pjesën e parë.
/Telegrafi/