Barcelona nuk ndalet, vendos afatin final për transferimin e yllit të Atletico Madridit
Julian Alvarez mbetet një nga objektivat kryesorë të Barcelonës për repartin ofensiv, por klubi katalunas mund të heqë dorë nga transferimi i sulmuesit nëse situata nuk ndryshon gjatë kësaj jave.
Sipas raportimit të El Partidazo de COPE, Barcelona është informuar se hapi i radhës duhet të jetë një takim mes drejtorit ekzekutiv të Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marin, dhe vetë Alvarezit.
Në “Camp Nou” po presin të shohin nëse kjo bisedë mund të ndryshojë qëndrimin e sulmuesit dhe të hapë rrugën për një transferim.
Barcelona nuk ka vendosur një afat zyrtar për këtë operacion, por brenda klubit ekziston bindja se nëse nuk ka zhvillime konkrete gjatë kësaj jave, atëherë do të braktiset ndjekja e Alvarez.
Katalunasit janë në kërkim të një numri të ri nëntë, pasi Ferran Torres dhe Robert Lewandowski nuk bëjnë më pjesë në klub.
Drejtori sportiv Deco po punon për të gjetur zëvendësuesin e tyre dhe disa alternativa tashmë janë identifikuar.
Barcelona ka shqyrtuar më herët disa emra, por në disa raste është përballur me kërkesa të larta financiare ose me refuzime.
Për këtë arsye, nëse Alvarez bëhet i paarritshëm, klubi do të duhet të përshpejtojë kërkimet për një tjetër sulmues, me kohën që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. /Telegrafi/