Barcelona humb objektivin kryesor, ylli Man Cityt zgjedh tjetër destinacion
Bernardo Silva ka refuzuar ofertën e Barcelonës, duke i dhënë një kthesë të papritur afatit kalimtar të verës.
Mesfushori portugez, i cili do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit si lojtar i lirë, nuk është bindur nga projekti sportiv dhe financiar i klubit katalanas, pavarësisht interesimit të kahershëm të Barcelonës për ta transferuar në “Camp Nou”.
Sipas raportimeve nga mediat spanjolle, Barcelona e konsideronte situatën kontraktuale të 31-vjeçarit si një mundësi të mirë në treg, por nuk ishte e gatshme të tejkalonte limitet e saj financiare apo të prishte strukturën e pagave për një lojtar në këtë fazë të karrierës.
Nga ana tjetër, Bernardo Silva priste një ofertë më ambicioze dhe kushte më të favorshme për të nisur një aventurë të re pas periudhës së suksesshme në Angli.
Largimi i tij shënon fundin e një epoke te Manchester City, ku ai ishte një nga figurat më të rëndësishme në dominimin e klubit në futbollin anglez dhe evropian.
Inteligjenca taktike, fleksibiliteti në disa role dhe aftësia për të kontrolluar ritmin e lojës e kanë bërë atë një nga mesfushorët më të vlerësuar në Evropë gjatë viteve të fundit.
Pas refuzimit të Barcelonës, gara për firmën e portugezit mbetet e hapur. Juventusi dhe Galatasaray janë klubet që po shtyjnë më fort për transferimin e tij.
Klubi turk raportohet se ka paraqitur ofertën më të lartë financiare, duke fituar avantazh ndaj rivalëve italianë dhe spanjollë.
Për Barcelonën, kjo situatë përfaqëson një tjetër goditje në afatin kalimtar, pasi humbet mundësinë për të afruar një lojtar me eksperiencë të madhe dhe cilësi të larta teknike.
Megjithatë, drejtuesit katalanas shohin anën pozitive në faktin se shmangën një operacion financiarisht të rëndë, ndërsa fokusi tani do të zhvendoset te alternativa më të reja dhe më të përballueshme për repartin ofensiv dhe mesfushën.
E ardhmja e Bernardo Silvës ende nuk është vendosur përfundimisht, por gjithçka tregon se destinacioni i tij i ardhshëm do të jetë larg La Ligas. /Telegrafi/