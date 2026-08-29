Barcelona dhe Interi po punojnë për një shkëmbim të papritur yjesh
Barcelona po shqyrton mundësinë e realizimit të një shkëmbimi me Interin, ku në qendër të marrëveshjes do të ishin mbrojtësit e krahut të majtë, Alejandro Balde dhe Federico Dimarco.
Sipas mediumit spanjoll “SPORT”, drejtuesit e Barcelonës kanë nisur kontaktet me Interin për të diskutuar mundësinë e përfshirjes së Baldes në një marrëveshje që do ta sillte Dimarcon në “Camp Nou”.
Barcelona po vlerëson disa opsione për riformatimin e skuadrës dhe Dimarco shihet si një alternativë interesante për krahun e majtë.
Mbrojtësi italian gëzon vlerësim të madh te Interi, ku është shndërruar në një prej lojtarëve të rëndësishëm të skuadrës.
Në anën tjetër, Balde vazhdon të jetë nën kontratë me Barcelonën dhe prej shpërthimit të tij nga akademia “La Masia” është konsoliduar si një lojtar i rregullt i ekipit të parë.
Dimarco, ndërkohë, ka qenë një prej futbollistëve kryesorë të Interit në vitet e fundit dhe është gjithashtu pjesë e rëndësishme e kombëtares së Italisë.
Bisedimet mes dy klubeve thuhet se janë në zhvillim, ndërsa ende nuk është përcaktuar struktura përfundimtare e marrëveshjes apo aspektet financiare të saj.
Nëse palët arrijnë një marrëveshje, një shkëmbim i tillë do të përbënte një lëvizje të bujshme në afatin kalimtar, me Barcelonën dhe Interin që do të ndryshonin dy prej mbrojtësve të tyre të krahut të majtë. /Telegrafi/