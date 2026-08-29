Nelson Hysa e nokauton norvegjezin Narmo, mjekët i japin oksigjen pas goditjes
Boksieri shqiptar Nelson Hysa ka regjistruar një tjetër fitore në kategorinë e rëndë, duke mposhtur norvegjezin Thomas Narmo në vetëm dy raunde.
Dueli u zhvillua të shtunën mbrëma në O2 Arena të Londrës, në kuadër të mbrëmjes së boksit ku kryendeshja ishte ajo mes Moses Itaumas dhe Filip Hrgovic.
Hysa, 41-vjeçar, e mbylli duelin në mënyrë spektakolare. Vetëm 36 sekonda pas nisjes së raundit të dytë, shqiptari e goditi Narmon me një të djathtë të fuqishme, duke e rrëzuar në dysheme.
Norvegjezi arriti të ngrihej në këmbë, por ishte dukshëm i tronditur dhe nuk mund të vazhdonte duelin. Gjyqtari vendosi ta ndërpresë menjëherë për ta mbrojtur boksierin.
Menjëherë pas ndërprerjes, mjekët hynë në ring dhe i dhanë oksigjen Narmos, i cili fatmirësisht pas pak minutash u largua nga arena duke ecur vetë.
#MosesHrgovic Nelson Hysa KO #boxing pic.twitter.com/8YYPz2vWcI
— Az sports fan (@SportsFanInAz) August 29, 2026
Me këtë fitore, Hysa vazhdon të mbetet i pamposhtur dhe tashmë ka bilancin 25 fitore në 25 ndeshje, duke kërkuar një mundësi për t’u përballur me emrat më të mëdhenj të kategorisë së rëndë. /Telegrafi/