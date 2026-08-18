Klubi katalunas, Barcelona thuhet se i ka vendosur vetes një afat për të përfunduar transferimin e Julian Alvarez nga Atletico Madridi, në të kundërt do të fokusohet te alternativat tjera, pasi transferimi i një sulmuesi është i domosdoshëm këtë verë.

Sipas gazetës Mundo Deportivo, Barcelona do të kërkojë alternativa nëse nuk arrin të gjejë një zgjidhje në ndjekjen e sulmuesit të Atletico Madrid, Julian Alvarez , në dy ose tre ditët e ardhshme.

Gjigantët katalunas janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për sulmuesin argjentinas, por vetëm nëse Atletico zbut qëndrimin e tyre në ditët në vijim.

Por ky nuk ka qenë rasti gjatë gjithë verës, me trajnerin Diego Simeone që së fundmi përsëriti se vendimi i bordit të Atleticos nuk ka ndryshuar, dmth. Alvarez nuk është në shitje.

Megjithatë, 26-vjeçari, nga ana e tij, së shpejti do të takohet me drejtorin ekzekutiv të klubit, Miguel Angel Gil Marin, për të shprehur dëshirën e tij për të nënshkruar për Blaugranët.

Raporti shton se Barca do të sqarohet më shumë mbi situatën para ndeshjes hapëse të La Ligës kundër Elche këtë fundjavë. /Telegrafi/

La LigaBarcelonaEkipetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app