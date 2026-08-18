Barcelona cakton ultimatum për transferimin e Alvarezit përpara se të shqyrtojë alternativat
Klubi katalunas, Barcelona thuhet se i ka vendosur vetes një afat për të përfunduar transferimin e Julian Alvarez nga Atletico Madridi, në të kundërt do të fokusohet te alternativat tjera, pasi transferimi i një sulmuesi është i domosdoshëm këtë verë.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, Barcelona do të kërkojë alternativa nëse nuk arrin të gjejë një zgjidhje në ndjekjen e sulmuesit të Atletico Madrid, Julian Alvarez , në dy ose tre ditët e ardhshme.
Gjigantët katalunas janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për sulmuesin argjentinas, por vetëm nëse Atletico zbut qëndrimin e tyre në ditët në vijim.
𝑵𝒐𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝑴𝑫
🔵🔴 El Barça echará el resto por Julián pero ya se marca un plazo límite
👀El club azulgrana pondrá toda la carne en el asador para tratar de hacerse con el delantero del Atlético, que no ha entrado en la convocatoria del Cholo, pero si no logra su fichaje…
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2026
Por ky nuk ka qenë rasti gjatë gjithë verës, me trajnerin Diego Simeone që së fundmi përsëriti se vendimi i bordit të Atleticos nuk ka ndryshuar, dmth. Alvarez nuk është në shitje.
Megjithatë, 26-vjeçari, nga ana e tij, së shpejti do të takohet me drejtorin ekzekutiv të klubit, Miguel Angel Gil Marin, për të shprehur dëshirën e tij për të nënshkruar për Blaugranët.
Raporti shton se Barca do të sqarohet më shumë mbi situatën para ndeshjes hapëse të La Ligës kundër Elche këtë fundjavë. /Telegrafi/