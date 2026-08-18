Barcelona befason me alternativën e Alvarezit, konsideron transferimin e yllit të La Ligas
Klubi katalunas, Barcelona, ka filluar të mendoj për alternative pasi po has në vështirësi për të transferuar Julian Alvarez nga Atletico Madridi këtë verë.
Sipas Radio Marca, Barcelona e ka renditur sulmuesin e Villarrealit, Ayoze Perez, si një alternativë të mundshme për Julian Alvarezin e Atletico Madridit.
Barcelona nuk ka hequr dorë nga ndjekja e sulmuesit argjentinas, por qëndrimi i palëkundur i Atleticos për ta mbajtur atë vazhdon t’ua pakësojë shanset.
📻 Noticia @RadioMARCA: Ayoze Pérez, en la órbita del Barça https://t.co/KFC7YTI68a #Fichajes
— MARCA (@marca) August 18, 2026
Me vetëm pak kohë të mbetur në afatin kalimtar të verës, Barça po përgatitet për ngjarjet sportive, me Perezin një nga emrat e vlerësuar nga klubi, përfshirë trajnerin Hansi Flick.
Spanjolli 33-vjeçar ka një klauzolë lirimi me vlerë 30 milionë euro, por mund të nënshkruhet për një çmim më të ulët. Ai thuhet gjithashtu se është i etur për të siguruar një transferim në Camp Nou.
Profili i tij si sulmues i dytë përputhet me kërkesat e Flick. Perez shënoi shtatë gola dhe dha pesë asistime në të gjitha garat sezonin e kaluar. /Telegrafi/