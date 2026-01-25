Azem Gagica zhduket nga Instagrami pas ditëlindjes së 30-të
Profilit të Azem Gagicës në Instagram i mungojnë tani të gjitha postimet.
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova ka vendosur të fshijë ose të arkivojë çdo gjurmë të aktivitetit të tij publik në rrjetet sociale, një lëvizje që erdhi pak ditë pas festimit të ditëlindjes së tij të 30-të të premten e kaluar.
Ky hap ka habitur ndjekësit e tij, rreth 70 mijë persona, por duket se është marrë me qëllim të qartë.
Para se të zhdukte përmbajtjen, Azemi la një mesazh për ndjekësit, ku shpjegonte se kjo nuk ishte një vendim spontan.
Ai tha se rrjetet sociale janë bërë një hapësirë toksike, ku gjithçka ka të bëjë vetëm me të dukurit, dhe se tani nuk ndjen më nevojën të provojnë askujt se kush është në të vërtetë.
Megjithatë, duket se kjo nuk është një tërheqje e përhershme. Në stilin e disa yjeve të njohur që përdorin fshirjen e postimeve për të nisur një kapitull të ri, Azemi paralajmëroi se do të rikthehet me një “surprizë të madhe”.
Çështja që mbetet për t’u parë është nëse kjo zhdukje digjitale pas mbushjes së 30 vjetëve shënon thjesht një nevojë për privatësi, apo në fakt paralajmëron një ndryshim të plotë të imazhit të tij për ndonjë projekt të madh që po vjen. /Telegrafi/
Azem Gagica/InstaStory