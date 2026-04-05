"Aty ka vetëm një VIP, një fitues", dron për Mirin në Big Brother
Një dron për Armir Shahinin - Mirin erdhi gjatë ditës së sotme (e diel) në Big Brother VIP Albania 5.
Droni pati një mesazh të veçantë që natyrisht u dërgua nga mbështetësit që ka në këtë format.
"Aty ka vetëm një VIP, një fitues", thuhet në të.
Foto: Instagram
Ndërkohë kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e madhe të Big Brother, që do të jetë më 18 prill.
Finalistja e parë për këtë edicion u shpall Selin Bollati, ndonëse janë edhe tri vende të lira.
Mbetet për t'u parë se kush janë personazhet e tjerë që do t'i bashkohen Selin për në finale.
Në nominim këtë javë duhet theksuar që janë: Edisa, Shëndriti dhe Juela, ku njëri prej tyre largohet të martën. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVA
Jobs
Real Estate