Atletico e hapur për shitjen e Alvarez, Barcelona do të bëjë një tjetër përpjekje pas Kupës së Botës
Eksperti i transferimeve Matteo Moretto ka dhënë një përditësim të ri mbi sagën e transferimeve të sulmuesit Julian Alvarez.
Moretto ka deklaruar se pronarët e Atletico Madrid, Apollo Sports Capital, janë të hapur për të shitur sulmuesin argjentinas mes interesit konkret nga Barcelona.
“Për herë të parë, Apollo po fillon të marrë në konsideratë largimin e tij të mundshëm, se duhet të dëgjojnë ofertat”, deklaroi fillimisht Moretto.
“Nëse do të varej nga Apollo, Julian duhet të shkonte jashtë vendit. Për shembull, Arsenali, por të gjithë e dinë që Barca është opsioni i parë dhe se kur të mbarojë Kupa e Botës, ata do të bëjnë një përpjekje tjetër për ta nënshkruar atë. Barca është ende në garë”.
🚨🚨💣 L’ATLETICO MADRID OUVRE ENFIN LA PORTE À UN DÉPART DE JULIAN ALVAREZ !!! ✍️
💰Les Colchoneros demande un peu plus de 130 M€ !!
👉 Le FC Barcelone fera une ultime tentative à la fin de la Coupe du monde !
(@MatteMoretto) pic.twitter.com/iCXxI1v2Ti
— Actu Barça (@ActuBarca___) July 8, 2026
“Për herë të parë, Atletico po shqyrton se si ta zgjidhë problemin nëse ai nuk do të qëndrojë”.
"Çmimi do të ishte më shumë se 100 milionë euro, njëqind për qind. Një muaj më parë, më thanë se do të ishte rreth 130 milionë euro, më shumë se tarifa e transferimit të Griezmann", përfundoi eksperti i transferimeve. /Telegrafi/