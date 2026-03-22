Artan Kola nxori keq produksionin: Kush ma ndërroi biletën e fatit, sillmani ose nuk largohem nga studio
Artan Kola ka qenë banori i radhës që u eliminua nga Big Brother VIP Albania 5.
Ai në momentin që hyri pati një biletë fati, por që gjatë rrugëtimit në një moment vendosi që të hapte, gjë që u vë re nga produksioni.
Në një nga spektaklet atij i doli videoja dhe që nga ai çast nuk vlente më bileta për të.
Me daljen nga shtëpia, ai hodhi dyshime në produksionin, duke thënë se tani biletën e kishte të mbyllur.
"Kush ma ndërroi biletën e fatit, sillmani këtu ose nuk largohem nga studio", theksoi ish-konkurrenti.
Ledion Liço më pas u mundua t'ia sqaronte dhe të tregonte për gjithë këtë që ndodhi.
Në bisedë u përfshinë edhe opinionistët Arbëri e Monika, duke i sqaruar Artanit situatën me biletën.
Sido që të jetë, Tani hodhi akuzë të drejtpërdrejt duke i drejtuar gishtin produksionit për manipulim të gjithë kësaj. /Telegrafi/