Arsyet e Barcelonës për nënshkrimin e Gabriel Jesus
Barcelona është pranë transferimit të sulmuesit brazilian Gabriel Jesus nga Arsenali, në një lëvizje që ka marrë formë në ditët e fundit të afatit kalimtar.
Operacioni pritet të kushtojë rreth 10 milionë euro, ndërsa sulmuesi 29-vjeçar do të firmosë kontratë për dy sezone, me mundësi zgjatjeje edhe për një vit tjetër, nëse kalon me sukses testet mjekësore.
Lëvizja ka përparuar me shpejtësi pasi drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, aktivizoi një opsion që ishte diskutuar prej disa sezonesh. Gabriel Jesus ka pranuar propozimin e klubit katalanas, ndërsa Arsenali i ka dhënë leje për të udhëtuar drejt Barcelonës, ku do të kryejë hapat e fundit të transferimit.
Gabriel Jesus pranon ofertën e Barcelonës
Interesi i Barcelonës për Gabriel Jesusin nuk ka lindur vetëm në ditët e fundit të afatit kalimtar.
Emri i brazilianit ishte propozuar edhe në afatet e mëparshme kalimtare, ndërsa Deco e njihte prej kohësh situatën e tij kontraktuale dhe sportive.
Sulmuesi kishte shqyrtuar edhe mundësi të tjera për t'u larguar nga Londra gjatë kësaj vere, por i dha përparësi Barcelonës pasi mori ofertën nga klubi katalanas.
Kontrata e propozuar është dyvjeçare me opsion për një sezon të tretë, një formulë që i lejon Barcelonës të kufizojë angazhimin financiar ndaj një lojtari që mbushi 29 vjeç në prill.
Sezoni i fundit i Gabriel Jesusit u ndikua ndjeshëm nga rikuperimi pas dëmtimit të rëndë në ligamentin e kryqëzuar anterior të gjurit të majtë. Pas rikthimit në fushë, ai regjistroi më pak se 1,000 minuta lojë, duke shënuar 6 gola dhe 2 asistime.
Barcelona vlerëson gjithashtu eksperiencën e tij në Ligën Premier, e cila mund ta ndihmojë të përshtatet shpejt me futbollin spanjoll.
Jesus u transferua në Angli në vitin 2017, nga Palmeiras, dhe më pas luajti për Manchester Cityn dhe Arsenalin, duke punuar nën drejtimin e trajnerëve si Pep Guardiola dhe Mikel Arteta.
Arsenali pranon një marrëveshje prej rreth 10 milionë eurosh
Negociatat mes Barcelonës dhe Arsenalit janë zhvilluar mbi bazën e një shume prej rreth 10 milionë eurosh, një investim që konsiderohet i përballueshëm për klubin katalanas në këtë fazë të afatit kalimtar.
Megjithatë, marrëveshja duhet të kalojë ende testin përfundimtar: kontrollet mjekësore të Gabriel Jesusit.
Braziliani shihet si një përforcim që mund t'i ofrojë Barcelonës alternativa në disa pozicione të repartit ofensiv. Gjatë karrierës së tij në Angli, ai ka luajtur si sulmues qendror, por edhe në krahë.
Në total, Jesus ka kaluar shifrën e 150 golave në karrierën e tij me klubet dhe kombëtaren braziliane.
Transferimi i tij i jep Barcelonës mundësinë të plotësojë një nevojë të menjëhershme në sulm pa bërë një investim të madh financiar si ai që do të kërkonte një marrëveshje për Julian Alvarez.
Sulmuesi i Atletico Madridit mbetet një objektiv më i komplikuar për momentin, ndaj Barcelona mund ta rikthejë në konsideratë këtë opsion në afatet e ardhshme kalimtare.
Nëse transferimi finalizohet, Hansi Flick do të ketë në dispozicion një sulmues të mësuar me skema taktike që kërkojnë presion të menjëhershëm pas humbjes së topit dhe lëvizje të vazhdueshme jashtë zonës.
Pikëpyetja kryesore lidhet me gjendjen e tij fizike dhe aftësinë për të rikuperuar vazhdimësinë pas një periudhe të vështirë të karakterizuar nga dëmtimet në gju.
Ardhja e Gabriel Jesusit do të jetë gjithashtu një tjetër operacion që Barcelona duhet ta regjistrojë në La Liga përpara mbylljes së afatit kalimtar.
Kostoja relativisht e ulët e transferimit i jep klubit katalanas më shumë hapësirë financiare për të përfunduar regjistrimet e lojtarëve të tjerë.
Hapi i radhës është tashmë i përcaktuar: Gabriel Jesus duhet t'i nënshtrohet kontrolleve mjekësore në Barcelonë dhe më pas të firmosë kontratën e re.
Nëse testet mjekësore kalohen pa probleme dhe dokumentacioni me Arsenalin përfundon në kohë, braziliani do të zyrtarizohet si lojtari më i ri i Barcelonës përpara mbylljes së afatit kalimtar. /Telegrafi/