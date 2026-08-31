Policia e Kosovës ka intervenuar të dielën pas një informate se një grua dyshohej se po kërcënonte fëmijët me sëpatë në një park të fëmijëve në Prishtinë, ndërsa po dëmtonte edhe pajisjet e parkut.

Njësia policore ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka hasur të dyshuarën, ndërsa gjatë intervenimit i është sekuestruar një sëpatë.

Lidhur me rastin, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Telegrafin se, pas pranimit të informacionit nga Policia e Kosovës, prokurori kujdestar ka urdhëruar ndalimin e një personi me inicialet V.B. për 48 orë.

Gruaja dyshohet se sulmoi fëmijët me sëpatë në një park në Prishtinë

E dyshuara po hetohet nën dyshimin për kryerjen e veprave penale “Kanosja”, nga neni 181 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, nga neni 321 i KPRK-së.

“Prokurori i Shtetit brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e ndonjërës prej masave të sigurimit në procedurë penale ndaj të pandehurës”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për Telegrafin.

Rasti mbetet nën hetim nga organet kompetente.

Kronika e ZezëLajmeLokale