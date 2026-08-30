Barcelona arrin marrëveshje surprizë me yllin e Arsenalit, braziliani udhëton për testet mjekësore
Barcelona ka arritur marrëveshje me Arsenalin për transferimin e sulmuesit brazilian Gabriel Jesus, në një lëvizje surprizë të afatit kalimtar.
Lajmi është bërë i ditur nga gazetari i njohur i transferimeve, Fabrizio Romano, i cili ka konfirmuar se palët kanë arritur një marrëveshje verbale dhe tashmë kanë nisur përgatitjet për dokumentacionin përfundimtar.
Sipas Romanos, Gabriel Jesus pritet të udhëtojë drejt Spanjës për t’iu nënshtruar testeve mjekësore, të planifikuara për të hënën.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, transferimi mund të zyrtarizohet brenda 24 orëve.
Barcelona do të paguajë rreth 10 milionë euro si shumë fikse për kartonin e sulmuesit, ndërsa marrëveshja përfshin edhe bonuse shtesë që mund ta rrisin vlerën totale të transferimit.
Gabriel Jesus raportohet se ka dhënë tashmë dritën jeshile për transferimin, ndërsa klubet po punojnë për përfundimin e të gjitha dokumenteve.
Ky është një transferim i kërkuar nga drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, dhe sipas raportimeve të Fernando Polos për Mundo Deportivo, katalanasit e kanë parë brazilianin si një përforcim të rëndësishëm për repartin ofensiv.
Gabriel Jesus, i cili ka eksperiencë të madhe në Ligën Premier dhe në arenën ndërkombëtare me Brazilin, pritet të sjellë më shumë alternativa në sulmin e Barcelonës dhe konkurrencë për vendin në formacion.
Tashmë mbetet vetëm përfundimi i procedurave të fundit dhe testet mjekësore për të mbyllur zyrtarisht një nga lëvizjet më të papritura të Barcelonës në këtë afat kalimtar. /Telegrafi/