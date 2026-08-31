Mourinho po thyen çdo pritshmëri, Real Madridi bëhet i pari në Evropë që arrin 10 gola
Real Madridi është bërë zyrtarisht skuadra e parë në pesë ligat kryesore të Evropës – Spanjë, Angli, Itali, Gjermani dhe Francë – që arrin kuotën e 10 golave në sezonin e ri.
Kjo shifër mbresëlënëse konfirmon startin e fuqishëm të ekipit madrilen në aspektin ofensiv dhe tregon qartë filozofinë sulmuese të skuadrës nën drejtimin e Jose Mourinhos, duke sfiduar edhe perceptimin tradicional për trajnerin portugez si një strateg me qasje kryesisht defensive.
Rekordi u kompletua pas fitores bindëse 4-0 ndaj Malagas, në kuadër të javës së tretë të La Ligës.
Real Madridi e zgjidhi praktikisht ndeshjen që në pjesën e parë. Jude Bellingham zhbllokoi rezultatin në minutën e 19-të, ndërsa shtatë minuta më vonë, një autogol i shkaktuar nga portieri Alfonso Herrero i dha madrilenëve epërsinë e dyfishtë.
Në minutën e 30-të, ishte radha e Kylian Mbappes për të gjetur rrjetën dhe për ta çuar rezultatin në 3-0.
Golin e fundit të takimit e realizoi Arda Guler, i cili në minutat shtesë të pjesës së dytë përmbylli një kundërsulm të shpejtë, duke vulosur fitoren 4-0.
Me këtë triumf, Real Madridi ruan një fillim perfekt të sezonit, me tri fitore në tri ndeshjet e para të kampionatit.
Për më tepër, skuadra e Mourinhos po tregon një potencial të jashtëzakonshëm në fazën ofensive, duke u bërë e para nga klubet e pesë ligave më të forta evropiane që arrin shifrën e 10 golave këtë sezon. /Telegrafi/