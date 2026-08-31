Julian Alvarez këmbëngul për transferimin te Barcelona, Atletico Madrid i hap rrugën largimit
E ardhmja e Julian Alvarez mund të marrë një kthesë të papritur, pasi Atletico Madrid raportohet se i ka dhënë sulmuesit argjentinas miratimin për t’u transferuar te Barcelona.
Sipas gazetarit Jota Jordi, i cili foli në emisionin spanjoll El Chiringuito, drejtuesit e Atletico Madridit i kanë dorëzuar Alvarezit një dokument me shkrim, përmes të cilit konfirmojnë se nuk do ta pengojnë një transferim të tij te klubi katalanas.
“Atletico ia ka dhënë me shkrim Julianit miratimin për transferimin e tij te Barcelona”, deklaroi Jota Jordi.
Ky zhvillim mund t’i japë Barcelonës një shtysë të rëndësishme në përpjekjet për të siguruar shërbimet e kampionit të botës me Argjentinën.
Alvarez thuhet se dëshiron të veshë fanellën e Barcelonës, ndërsa dokumenti i pretenduar nga Atletico mund të lehtësojë negociatat dhe t’i hapë rrugë një marrëveshjeje mes klubeve.
Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse Barcelona do të jetë në gjendje të përmbushë kërkesat financiare të Atletico Madridit për një prej sulmuesve më të rëndësishëm të skuadrës madrilene. /Telegrafi/