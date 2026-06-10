Arsenali mund ta bëjë një transferim tronditës nga Real Madridi
Arsenali është përfolur se do të bëjë një transferim tronditës gjatë verës për të transferuar yllin e Real Madridit, Trent Alexander-Arnold.
Mbrojtësi 27-vjeçar ka kaluar një periudhë të tmerrshme në Spanjë, i shoqëruar nga lëndime dhe formë të dobët që kur u largua nga Liverpooli.
Lojtari i kombëtares angleze nuk arriti asnjëherë të bëhet pasues i Dani Carvajlit dhe nuk u bë pjesë e skuadrës së “Tre Luanëve” për Kupën e Botës.
Trent Alexander-Arnold to Arsenal transfer theory emerges as Liverpool return shot downhttps://t.co/02bYoTy3YZ
— Mirror Football (@MirrorFootball) June 10, 2026
Perspektivat e tij u përkeqësuan pasi Real Madridi ra dakord për një marrëveshje me mbrojtësin e krahut të djathtë të Interit, Denzel Dumfries, nën drejtimin e trajnerit të ri, Jose Mourinho.
Ish-sulmuesi Teddy Sheringham beson se kampionët e Mikel Artetas mund ta rigjallërojnë formën e mbrojtësit të krahut të djathtë.
"Nëse e vendosni Trentin në një mbrojtje të organizuar dhe të strukturuar me katër lojtarë, dhe ata punojnë si një njësi, kjo është ajo që do të thotë të luash në një ekip si Arsenali", ka thënë fillimisht Sheringham për Boyle Sports.
"Nëse dikush ka punuar me Trentin në këtë mënyrë, e ka stërvitur atë që të vendoset në pozicionin e duhur në kohën e duhur, atëherë jam i sigurt se ai mund të përmirësohet në atë pozicion për t'i dhënë Arsenalit atë dimension shtesë që i sjell një ekipi", përfundoi legjenda angleze.
Alexander-Arnold nuk arriti asnjë trofe gjatë sezonit të tij debutues në Madrid, në kontrast me karrierën e tij të shkëlqyer në Liverpool.
Pavarësisht thashethemeve për transferime, mbrojtësi shkroi në Instagram për t'u premtuar tifozëve se do të "sjellë trofe përsëri" në kryeqytetin spanjoll sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/