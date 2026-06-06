Arsenali fillon lëvizjet e para për yllin e PSG-së, teksa nis ‘beteja’ me Barcelonën
Kampionët e Ligës Premier kanë përpara një sezon të madh, teksa synojnë ta mbrojnë titullin dhe të sfidojnë sërish në Ligën e Kampionëve.
Arsenali e fitoi titullin e Ligës Premier muajin e kaluar, një javë para përfundimit të kampionatit, dhe më pas u përball me Paris Saint-Germain në finalen e Ligës së Kampionëve, ku në fund u mposht pas penalltive në Budapest.
Mikel Arteta nuk do të kënaqet me kaq. Arsenali nuk e kishte fituar titullin për 22 vjet dhe “shija” e majës, si në Angli ashtu edhe në Europë, mund të jetë dehëse.
Me hapjen e afatit kalimtar, “Topçinjtë” dhe rivalët e tyre si në arenën vendase ashtu edhe në kontinent po shohin përpara drejt sezonit 2026/27 dhe më tej.
Sipas raportimeve nga Franca, Arsenali ka bërë një qasje për të nënshkruar me mbrojtësin e PSG-së, Emmanuel Mbemba, si transferim i lirë.
Reprezentuesi francez i grupmoshave U18 mban shiritin e kapitenit te PSG U19, por ende nuk ka debutuar me ekipin e parë. Pavarësisht ofertës për kontratë profesionale nga Parisi dhe mundësisë për të qëndruar në qytet me Paris FC, adoleshenti pritet të largohet nga Franca për t’iu bashkuar klubit të tij të parë në nivel senior.
Mbemba, i cili mund të luajë si qendërmbrojtës ose mbrojtës i majtë dhe ka fituar trofe me PSG U19, po ndiqet gjithashtu edhe nga Barcelona, si dhe nga dy skuadra të Bundesligës gjermane: Bayer Leverkusen dhe Bayern Munich.
Pika më problematike për Arsenalin lidhet me pikët e lejes së punës. Edhe pse Mbemba është në moshë që të nënshkruajë kontratë profesionale me një klub anglez, ai nuk ka luajtur mjaftueshëm futboll me ekipin e parë për të përmbushur kriteret që i japin të drejtën e punës në Mbretërinë e Bashkuar.
Nëse realizohet kalimi te Arsenali, ai do të ishte një transferim me fokus afatgjatë, ndërsa zgjedhja e një klubi huazimi do të ishte interesante për zhvillimin e tij./Telegrafi/