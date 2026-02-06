Arsenali dhe Liverpooli duan të vjedhin një transferim nga Real Madridi
Real Madridi po e ndjek nga afër situatën, teksa Arsenali dhe Liverpooli kanë marrë kryesimin në garën për të nënshkruar sensacionin e ri të mesfushës, Kees Smith nga AZ Alkmaar.
Vetëm 20 vjeç, mesfushori holandez është bërë objektiv për klubet me potencialin më të madh financiar dhe sportiv në kontinent. Zyrat e AZ Alkmaar po përgatiten për një luftë historike ofertash për një lojtar që kombinon leximin e jashtëzakonshëm të lojës me kontrollin e topit përtej moshës së tij.
Ndërsa gjigantët e Ligës Premier përshpejtojnë negociatat e tyre, klubi i Real Madridit po analizon me ftohtësi nëse duhet të hyjë në një luftë ofertash që kërcënon të thyejë rekorde financiare.
Bordi i Real Madridit ka monitoruar progresin e talentit të ri për muaj të tërë, duke e vlerësuar pjekurinë e tij taktike si një aset thelbësor për mesfushën e tyre të ardhshme.
Megjithatë, Real Madridi aktualisht e gjen veten në një disavantazh duke pasur parasysh qasjen agresive të ndjekur nga pretendentët britanikë në javët e fundit të shkurtit. Si Mikel Arteta ashtu edhe Arne Slot besojnë se profili i mesfushorit do të ishte një përshtatje e përkryer për stilin e tyre të lojës me intensitet të lartë.
Aftësia e holandezit për të diktuar ritmin e ndeshjeve ka tërhequr vëmendjen e vëzhguesve si nga Arsenali ashtu edhe nga Liverpooli. Kjo konkurrencë e drejtpërdrejtë midis pretendentëve për titull mund ta çojë vlerën e lojtarit mbi vlerësimet fillestare të ekspertëve.
Kees Smit: Motori holandez që josh elitën evropiane
Shfaqja e këtij mesfushori ka gjeneruar një marrëveshje të gjerë mbi potencialin e tij për të dominuar mesfushën për çdo ekip të nivelit të lartë në të ardhmen e afërt.
Smit ka demonstruar një aftësi të mahnitshme për të lexuar hapësirën, duke u bërë shtylla kyçe rreth së cilës sillet i gjithë sistemi i AZ Alkmaar. Vlerësohet se klubi holandez nuk do të pranojë asnjë ofertë nën 60 milionë euro për të filluar negociatat zyrtare.
Megjithatë, kjo shifër mund të rritet shpejt në 75 milionë nëse interesi nga klubet e mëdha vazhdon të rritet në muajt në vijim.
Liverpooli po mbështetet në lidhjet e trajnerit të tyre Arne Slot për ta bindur lojtarin të zgjedhë Anfield si destinacionin e tij të ardhshëm profesional. /Telegrafi/