Liverpooli e ka barazuar rezultatin në derbin ndaj Atletico Madridit, në kuadër të xhiros së parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.

“Reds” u kthyen në lojë falë golit të Dominik Szoboszlai, por ajo që mori vëmendjen ishte asistimi i Ronald Aruajos.

Ylli uruguaian dhuroi spektakël, për të pasur me thembër mes dy lojtarëve dhe gjeti hungarezin e lirë, me këtë të fundit që e mposhti portierin Oblak (40’).

Për më shumë, shikoni këtë asistim të bukur:

Ndërkohë, rezultati aktual është 1-1./Telegrafi/

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