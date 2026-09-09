Araujo çmend tifozët e Liverpoolit, dhuron asistim magjepsës ndaj Atletico Madridit
Liverpooli e ka barazuar rezultatin në derbin ndaj Atletico Madridit, në kuadër të xhiros së parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.
“Reds” u kthyen në lojë falë golit të Dominik Szoboszlai, por ajo që mori vëmendjen ishte asistimi i Ronald Aruajos.
Ylli uruguaian dhuroi spektakël, për të pasur me thembër mes dy lojtarëve dhe gjeti hungarezin e lirë, me këtë të fundit që e mposhti portierin Oblak (40’).
Për më shumë, shikoni këtë asistim të bukur:
⚽️ GOAL: 1-1
Szoboszlai levels things up at Anfield. pic.twitter.com/9HX8kDUKwP
— AnfieldIndex (@AnfieldIndex) September 9, 2026
Ndërkohë, rezultati aktual është 1-1./Telegrafi/
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