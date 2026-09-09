Het-trik i Demirovicit në debutimin e Vikingut në Ligën e Kampionëve
Ermedin Demirovic ka qenë heroi i Stuttgartit në fitoren 3-1 ndaj Vikingut në Ligën e Kampionëve.
Sulmuesi boshnjak realizoi të tre golat e skuadrës gjermane, duke kompletuar një het-trik në një ndeshje ku Stuttgart kontrolloi ritmin në pjesën më të madhe të takimit.
Demirovic e hapi serinë e golave në minutën e 20-të, kur realizoi me një volej spektakolar pas asistimit të Angelo Stillerit.
👑 Ermedin Demirovic devient le premier joueur de l’histoire du VfB Stuttgart à marquer un triplé en Champions League ! #VfB pic.twitter.com/xuF1ybesQ7
— Unser Fußball (@unserfussball) September 9, 2026
Vikingu reagoi shpejt dhe barazoi në minutën e 22-të përmes Zlatko Tripicit, por Demirovic goditi sërish. Në minutën e 26-të, ai realizoi për 2-1 me një goditje të fuqishme.
Het-trikun e kompletoi në minutën e 32-të, kur pranoi asistimin e Deniz Undavit dhe me goditje të parë e dërgoi topin në rrjetë për 3-1.
Wir starten in die UEFA Champions League mit einem Sieg daheim!
Mit Teamwork, königlicher Atmosphäre und drei Toren von Ermedin Demirovic holen wir uns die ersten drei Punkte.
Starker Auftritt, Jungs aus Cannstatt!#VfB | #VfB1893 | #StuttgartInternational | #UCL | #VfBVFK pic.twitter.com/tZLQNXSqjA
— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 9, 2026
Kështu, Demirovic e mbylli mbrëmjen me tre gola, ndërsa Stuttgart mori një fitore të rëndësishme në përballjen me Vikingun, ndërsa u bë edhe lojtari i parë i klubit gjerman që e arrin këtë në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/