Pesë gola dhe spektakël në Camp Nou, Barcelona shkatërron Feyenoordin
Barcelona e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme edicionin e ri të Ligës së Kampionëve, duke mposhtur Feyenoordin me rezultat të thellë 5-1.
Katalunasit e zhbllokuan ndeshjen shumë shpejt. Në minutën e tretë, Lamine Yamal dha një pasim të bukur për Raphinhën, i cili u fut në zonë dhe me një goditje të matur e dërgoi topin në këndin e poshtëm për 1-0.
Barcelona vazhdoi të kontrollonte ndeshjen dhe në minutën e 22-të e dyfishoi epërsinë. Karim Adeyemi mori topin në hyrje të zonës pas asistimit të Joao Cancelos dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi në këndin e sipërm.
Feyenoordi pati mundësi të rikthehej në lojë, ndërsa Gjivai Zechiël ishte pranë golit në minutën e 24-të. Goditja e tij pas një topi të kthyer shkoi pak mbi portë. Barcelona, ndërkohë, ishte pranë golit të tretë kur Joao Cancelo goditi shtyllën.
Në pjesën e dytë, Barcelona vazhdoi dominimin. Në minutën e 57-të, Pedri asistoi për Raphinhën, i cili me qetësi e dërgoi topin në këndin e poshtëm për 3-0.
Feyenoordi arriti të shënonte në minutën e 59-të përmes Nachos, por goli u anulua pas ndërhyrjes së VAR-it për pozitë jashtë loje.
Pak më vonë, Lamine Yamal tregoi edhe një herë klasin e tij, duke realizuar një gol të jashtëzakonshëm nga goditja e lirë në minutën e 77-të për 4-0.
Feyenoordi arriti të shënonte për 4-1 në minutën e 82-të përmes Sem Steijn, por Barcelona nuk u ndal.
Në minutën e 85-të, Gabriel Jesus realizoi golin e pestë pas një asistimi perfekt të Yamalit, duke vulosur fitoren 5-1.
Kështu, Barcelona e nis me spektakël aventurën e saj në Ligën e Kampionëve, ndërsa Raphinha, Yamal dhe pjesa tjetër e skuadrës së Hansi Flickut dhanë një sinjal të qartë që katalunasit synojnë të shkojnë larg në këtë garë. /Telegrafi/