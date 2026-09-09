Notat e lojtarëve, Barcelona 5-1 Feyenoord: Yamal me notë 10, Raphinha pothuajse perfekt
Barcelona e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme edicionin e ri të Ligës së Kampionëve, duke mposhtur Feyenoordin me rezultat të thellë 5-1.
Lamine Yamal ishte lojtari me notën më të lartë në ndeshje, me 10.0, pas paraqitjes së shkëlqyer për Barcelonën, me një gol dhe dy asistime.
Pas tij u rendit Raphinha me 9.8, ndërsa Pedri dhe Karim Adeyemi morën notat 7.7.
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Në anën tjetër, te Feyenoordi nota më e ulët ishte ajo e portierit Timon Ernst me 5.1.
Yamal 10.0 ishte më i miri në fushë, ndërsa Ernst 5.1 mori notën më të dobët.
Notat e lojtarëve të Barcelonës dhe Feyenoordit
/Telegrafi/
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