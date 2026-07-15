Anthony Gordon ndez ëndrrën angleze, shënon ndaj Argjentinës
Anglia ka kaluar në epërsi 1-0 ndaj Argjentinës në minutën e 55-të të gjysmëfinales së Kupës së Botës, falë një goli të Anthony Gordonit.
Aksioni nisi nga Morgan Rogers, i cili dërgoi një krosim të saktë në zonë, ndërsa Gordon reagoi në mënyrë perfekte, duke e goditur topin me të parën dhe duke e dërguar në këndin e poshtëm të majtë të portës (1-0).
Portieri argjentinas mbeti pa asnjë mundësi reagimi, pasi sulmuesi anësor anglez u gjend mirë pas shpinë së mbrojtjes.
Ky ishte goli i parë i Gordon në këtë Kampionati Botëror, por ndoshta më i rëndësishmi në karrierë.
🚨🚨 ANTHONY GORDON OPENS THE SCORING FOR ENGLAND!
England 1-0 Argentina.
pic.twitter.com/jbTn6fvMo4
— SYTE (@Syte_foot) July 15, 2026
Ky gol i ka dhënë epërsinë "Tre Luanëve" në një moment kyç të takimit, duke i afruar anglezët një hap më pranë finales së madhe të Kupës së Botës. /Telegrafi/
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