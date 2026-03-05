Angelina Jolie pohon se nuk ka qenë në një lidhje që nga divorci nga Brad Pitt
Angelina Jolie ka zbuluar se nuk ka qenë në një lidhje që kur ajo dhe ish-bashkëshorti i saj Brad Pitt u divorcuan.
Divorci i tyre u bë në dhjetor 2024.
"Angie ka qenë e zënë dhe e fokusuar gjatë viteve të fundit. Takimet nuk ishin të rëndësishme për të. Ajo nuk kishte partner. Ajo është kryesisht një nënë beqare nga një divorc, kështu që ky ishte kryesisht fokusi i saj", tha një burim pranë aktores për People.
Jolie dhe Pitt kanë gjashtë fëmijë: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh dhe binjakët Knox dhe Vivienne.
"Angelina po e shijon mëmësinë dhe gjithmonë dëshiron të sigurohet që të gjithë të jenë të lumtur. Duket se po ia del mbanë shumë mirë", tha burimi.
Filmi i fundit i Jolie-s, "Couture", pati premierën botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto në shtator të vitit të kaluar. Në "Couture", aktorja luan rolin e një regjisoreje filmi që po kalon një divorc dhe diagnostikohet me kancer të gjirit.
Në një intervistë me Time France, ajo e përshkroi këtë film si një histori shumë personale. Në film luajnë gjithashtu Louis Garrel, Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei dhe Finnegan Oldfield.
Pas këtij filmi, Jolie do të luajë në adaptimin e romanit "Njerëz të Ankthshëm".