Analizë e ndeshjeve të Ligës së Kampionëve nga gazetarët e Telegrafit në podcastin “Arena e Yjeve”
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, gazetarët e Telegrafit kanë analizuar ndeshjet dhe zhvillimet më të fundit në Ligën e Kampionëve, duke sjellë diskutime të thella rreth skuadrave favorite dhe momenteve vendimtare të kompeticionit. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Gjatë bisedës, gazetari Shkumbin Pireva u ndal te përballja e madhe Bayern Munich – Real Madrid, duke theksuar se bavarezët kanë një përparësi të qartë në aspektin taktik dhe të formës aktuale, duke e parë ndeshjen si të kontrolluar nga gjermanët në shumë faza të lojës.
Ndërkohë, gazetari Bardh Maxhuni analizoi po të njëjtën sfidë, duke vlerësuar se cilat momente e vendosën ndeshjen e parë në Madrid, duke iu referuar episodeve kyçe që ndikuan drejtpërdrejt në triumfin e Bayernit dhe ndryshuan rrjedhën e takimit.
Në anën tjetër, në studio pati edhe mospajtime mes gazetarëve të Telegrafit sa i përket formacionit të Real Madridit ndaj Bayern Munich, ku u diskutua nëse zgjedhjet taktike të trajnerit Alvaro Arbeloa ishin të duhura për një ndeshje të këtij niveli.
Gazetari Lavdim Pireva u fokusua te përballja Barcelona – Atletico Madrid, duke theksuar se katalanasve u ka munguar një lojtar kyç, gjë që sipas tij ka ndikuar drejtpërdrejt në paraqitjen dhe rezultatin e ekipit në këtë duel.
Në fund të diskutimit, gazetarët e Telegrafit ndanë edhe parashikimet e tyre për finalen e Ligës së Kampionëve, duke dhënë opinione të ndryshme mbi skuadrat favorite dhe rrugën që i pret deri në ndeshjen vendimtare.
Episodin e plotë me gazetarët e Telegrafit mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/