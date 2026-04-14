Alec Baldwin po mendon të tërhiqet nga aktrimi: Nuk dua të dal më nga shtëpia
Alec Baldwin kohët e fundit deklaroi se po mendon të tërhiqet nga karriera e tij si aktor.
Konkretisht, ai zbuloi se dëshiron të kalojë më shumë kohë me familjen e tij, pas viteve shumë të dhimbshme që pasuan xhirimet në sheshxhirimin e filmit "Rust", në të cilin u vra kameramanja Halyna Hutchins.
Baldwin, 68 vjeç, foli për këtë në podkastin "Awards Chatter", ku vuri në dukje se koha e kaluar në shtëpi me gruan e tij Hilaria Baldwin dhe fëmijët e tyre e ka ndryshuar ndjeshëm perspektivën e tij ndaj punës.
"Për mua, për shkak të situatës në New Mexico, ishte shumë e dhimbshme", tha ai gjatë bisedës.
Duke folur për periudhën pas tragjedisë, Baldwin theksoi se ai pothuajse tërësisht pushoi së punuari.
"Përfundova duke kaluar shumë kohë në shtëpi. Isha në shtëpi me fëmijët për tre vjet e gjysmë. Mezi punova fare dhe kjo po ndryshon tani, dal dhe bëj një mori gjërash, por isha në shtëpi dhe u mësova me këtë, dhe nuk dua të dal më nga shtëpia. Nuk dua. Nuk dua të punoj më. Nuk dua. Vërtet nuk dua. Dua të dal në pension dhe të rri në shtëpi me fëmijët", tha Baldwin.
Ai ka një vajzë, Ireland Baldwin, nga martesa e tij me ish-gruan Kim Basinger, ndërsa ka shtatë fëmijë me Hilaria Baldwin.
Aktori ishte subjekt i një hetimi penal mbi rrethanat e vdekjes së Halyne Hutchins. Ai u akuzua fillimisht për vrasje të paqëllimshme në janar 2023, por akuzat u rrëzuan tre muaj më vonë.
Ai u akuzua përsëri në vitin 2024, por edhe këto akuza u rrëzuan gjatë gjyqit në korrik të të njëjtit vit, pasi gjykata zbuloi se prokurorët nuk morën në konsideratë provat që mund të shpjegonin se si municionet luftarake arritën në sheshxhirim. /Telegrafi/