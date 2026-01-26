Alba e vendosur për Limin: Vetëm ky baba këtu m’zen mua
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, ka treguar hapur ndjenjat e saj për Lim Hotin, duke lënë të kuptohet se ai është personi i vetëm që e bën të ndihet e veçantë dhe e tërhequr.
Gjatë një bisede të fundit në shtëpi, Alba është shprehur me sinqeritet: “Vetëm ky baba këtu m’zen mua”.
Deklaratë që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve të tjerë dhe ka ngjallur kuriozitetin e publikut.
Foto: Instagram
Ky moment vjen pasi ata rregulluan raportet me njëri-tjetrin dhe dhanë sinjale se mund të ribashkohen.
Limi nga ana tjetër nuk ka reaguar për këtë deklaratë të Albës dhe duket i paqartë kundrejt saj.
Nuk dihet nëse do të kthehen sërish bashkë apo nëse do të ketë dramë mes tyre.
Limi ndërkaq shkëputi raportin me Dolcen dhe më pas iu rikthye Albës. /Telegrafi/
