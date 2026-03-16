Alaudin Hamiti habit me ndyshimin, moderatori rruan kokën
Moderatori i njohur kosovar, Alaudin Hamiti, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me një ndryshim në pamjen e tij.
Ai ka vendosur të rruajë kokën, duke treguar se po përgatitet për një procedurë të mbjelljes së flokëve.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Hamiti përmes një InstaStory në llogarinë e tij në Instagram, ku ka publikuar një fotografi ku shfaqet me kokën e rruar.
Përmes këtij postimi, moderatori ka treguar se ka vendosur të ndërmarrë këtë hap për t’u kujdesur më shumë për pamjen e tij.
“Kjo foto tullac veç tregon që ka ardhë koha me u kujdes pak ma shumë për veten. Boll ma me i mbulu flokët me fiber”, ka shkruar Hamiti krahas fotografisë së publikuar.
Alaudin Hamiti është një nga figurat më të njohura të ekranit në Kosovë, i cili prej vitesh është pjesë e projekteve të ndryshme televizive dhe programeve të njohura. /Telegrafi/
Alaudin Hamiti/Instagram