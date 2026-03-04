Aktorja e The Office, Mindy Kaling mahniti me transformimin e saj në ceremoninë e Actor Awards
Mindy Kaling u shfaq me një transformim të jashtëzakonshëm në peshë në tapetin e kuq të Actor Awards, ceremoni e mbajtur në Los Angeles.
Aktorja 46 vjeçare ka kaluar vitet e fundit duke transformuar fizikun e saj dhe tani duket shumë ndryshe nga ditët e para të famës në serialin The Office.
Ajo u shfaq në festën Vanity Fair Oscar Party në vitin 2023 duke u dukur aq shumë e dobësuar, sa nxiti thashetheme të shumta për përdorimin e Ozempic-ut – për të cilat ajo nuk ka folur publikisht.
Në paraqitjen e saj më të fundit në një ceremoni çmimesh, ylli i The Mindy Project tregoi linjat e saj të reja me një fustan të ngushtë në bel dhe me fund të tejdukshëm e të lehtë.
Fustani kishte një pjesë të hapur që theksonte barkun e saj të tonifikuar, ndërsa ajo e kompletoi pamjen me doreza elegante në stil retro.
Me flokët e zinj të lëshuar, ajo theksoi tiparet e saj karakteristike me grim dhe shtoi shkëlqim me një palë vathë të gjatë.
Kaling ishte e pranishme në Actor Awards si prezantuese, në një listë ku përfshiheshin edhe Michael B. Jordan, Lisa Kudrow, Connor Storrie dhe Timothee Chalamet, ndër të tjerë.
Në fillim të vitit 2022, ajo ndezi diskutime të shumta në rrjet pasi publikoi disa fotografi në Instagram që tregonin qartë trupin e saj dukshëm më të dobët.