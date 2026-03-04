Aktorja e Stranger Things dhe Christian Lee Hutson me paraqitjen e tyre të parë publike prej kur kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë
Maya Hawke dhe Christian Lee Hutson bënë paraqitjen e tyre të parë publike prej se u kurorëzuan burrë dhe grua.
Çifti, i cili u martua në Ditën e Shën Valentinit, mori pjesë në koncertin bamirës “2026 Tibet House U.S. Benefit Concert” në New York të martën.
Jo vetëm që performuan së bashku, por u fotografuan edhe duke qëndruar të afërt në një divan prapa skenës.
Foto: Maya Hawke dhe Christian Lee Hutson / GettyImages
Hutson, 35 vjeç, ishte veshur me një veshje tërësisht të zezë për eventin, ndërsa bashkëshortja e tij, 27 vjeçe, kishte zgjedhur një xhaketë ngjyrë bordo.
Çifti e ka mbajtur kryesisht larg vëmendjes marrëdhënien e tyre që kur u përfolën për herë të parë në vitin 2023, pas një momenti publik afeksioni.
Foto: Maya Hawke dhe Christian Lee Hutson / GettyImages
Ylli i Little Women dhe Hutson kishin qenë miq për vite me radhë përpara se lidhja e tyre të merrte një drejtim romantik.
Aktorja nxiti spekulime për fejesë në mars 2025, kur u pa me një unazë në gishtin e fejesës.
Foto: Maya Hawke dhe Christian Lee Hutson / Backgrid
Partneri i saj duket se e konfirmoi këtë hap më herët po atë muaj, duke iu referuar Hawke si “e fejuara ime” gjatë një interviste për “SoCal Sound”.
Çifti kurorëzoi dashurinë e tyre në Manhattan muajin e kaluar, me kolegët e Hawke nga Stranger Things të pranishëm.