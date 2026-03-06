Aktorja e njohur e Yellowstone, Jennifer Landon bashkohet me Grey’s Anatomy
Jennifer Landon, aktore e njohur e serialit Yellowstone dhe vajza e të ndjerit Michael Landon nga Little House On The Prairie, tani është pjesë e Grey's Anatomy.
Ajo ndau në Instagram entuziazmin e saj për rolin e Dr. Toni Wright, duke thënë se të mësosh nga mjekë dhe infermierë të vërtetë ka qenë një përvojë fantastike.
Në Yellowstone, Jennifer luante Teeter-in me aksent të fortë të Teksasit Perëndimor dhe flokë rozë, duke sjellë momente komike në shesh me Cole Hauser, Rip Wheeler, shkruan DailyMail.
Por në jetën reale, ajo është nga Malibu dhe është rritur në një familje aktorësh, duke u shfaqur që fëmijë në sheshet e xhirimeve.
Babai i saj, Michael Landon, luajti Charles Ingalls në Little House On The Prairie dhe më pas mori pjesë serialin Highway To Heaven, ku Jennifer u shfaq gjithashtu si fëmijë.
Nëna e saj, Cindy Landon, ishte grimere në të njëjtin serial.
Jennifer ka edhe një vëlla, Sean, dhe vjen nga një familje me pesë fëmijë nga martesa e mëparshme e Michael. /Telegrafi/