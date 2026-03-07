Agnesa Vuthaj bëhet nënë për herë të parë
Një nga ikonat e bukurisë shqiptare, Agnesa Vuthaj, është bërë nënë për herë të parë.
Lajmi është bërë i ditur nga Prive By Liberta Spahiu, sipas tyre Agnesa ka sjellë në jetë një djalë disa javë më parë.
Ish-Miss Kosova ka zgjedhur ta përjetojë këtë kapitull të rëndësishëm të jetës së saj larg vëmendjes së madhe publike, duke e mbajtur shtatzëninë kryesisht në privatësi.
Agnesa Vuthaj/Instagram
Megjithatë, në fillim të këtij viti ajo publikoi disa fotografi në rrjetet sociale ku shfaqej me barkun e rrumbullakosur, pa dhënë më shumë detaje rreth pritjes së ëmbël.
Tashmë, Agnesa ka mirëpritur në jetë djalin e saj, duke nisur kështu një kapitull të ri si nënë. /Telegrafi/
