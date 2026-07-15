A u dëmtua Franca nga penalltia? Ekspertët sqarojnë të gjitha dyshimet
Publiku francez i futbollit dhe anëtarët e ekipit kombëtar janë të zemëruar me gjyqtarin për dhënien e një penalltie për Spanjën në gjysmëfinalet e Kupës së Botës, dhe analistja e gjyqtarëve Christina Unkel shpjegoi pse vendimi ishte i saktë.
Christina Unkel ka analizuar vendimet kontroverse të arbitrimit për ITV Sport që nga fillimi i Kupës së Botës, dhe një të tillë e pamë mbrëmë (e martë) në ndeshjen midis Francës dhe Spanjës.
Gjyqtari nga El Salvadori, Ivan Barton nuk hezitoi të akordonte një penallti për Spanjën në pjesën e parë, pasi Lucas Digne goditi dukshëm dhe ngathët Lamine Yamal.
Një goditje, një penallti e pastër. Nuk kishte asgjë të diskutueshme në lidhje me të dhe pamë një penallti identike në ndeshjen Meksikë-Angli, kur Harry Kane e goditi meksikanin në të njëjtën mënyrë dhe u akordua një penallti.
Në këtë situatë, e vetmja mosmarrëveshje ishte nëse Yamal e preku topin me dorë. Analistja Unkel thotë se ishte kontakt me mëngën, gjë që nuk konsiderohet lojë me dorë, dhe vendimi ishte i saktë - një penallti për Spanjën.
"Është një analizë e mirë për ta parë. Topi preku mëngën e Yamal dhe kjo nuk konsiderohet prekje me dorë. Situata të tilla nuk përmbysen për shkak të prekjes me dorë dhe vendimi duhej të mbetej në fuqi. Ashtu si në situatën me Harry Kane. Është një përpjekje për të arritur topin, por ekziston mundësia për të shmangur një kontakt të tillë", tha Unkel.
Vendimi u mbështet gjithashtu nga komentatori ekspert, ish-lojtari Gary Neville, i cili beson se Digne ishte i pakujdesshëm dhe duhet ta dinte se ku ndodhej Yamal.
"Po, Digne duhej të ishte më i vetëdijshëm për praninë e Yamalit. Sidomos kur ke dikë kaq të shkëlqyer pranë teje, duhet të jesh i vetëdijshëm se ku është ai. Ai e mbylli trupin e tij në fillim dhe duhej të ishte i vetëdijshëm se ku ishte Yamali", thotë Neville.
Spanja mori epërsinë nga pika e penalltisë, dhe më vonë shënoi një gol për rezultatin përfundimtar 2-0. Në finalen e madhe, spanjollët do të luajnë kundër ekipit më të mirë nga përballja e dytë gjysmëfinale midis Argjentinës dhe Anglisë. /Telegrafi/